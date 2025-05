Apoyo incondicional: la madre detrás de una atleta de élite

La carrera deportiva de Mariecarmen Rivera Rivera es sinónimo de versatilidad: ha representado a Puerto Rico en gimnasia rítmica, canotaje de velocidad y stand up paddle (SUP). Pero detrás de cada logro está el apoyo incondicional de su madre, Nadia Rivera.

Desde que la joven mostró interés por el deporte a sus 6 años, su madre se convirtió en parte esencial de su equipo. “Los padres deben estar presentes 100 por ciento. Si los hijos verdaderamente lo desean, hay que estar comprometidos. En mi caso, Mariecarmen siempre fue disciplinada, pero el apoyo es clave. Esto es como un equipo”, expresó Rivera en entrevista con Metro Puerto Rico.

Nadia, madre de tres, siempre estuvo ligada al deporte. Mientras su hijo mayor practicaba béisbol, esta llevaba a sus hijas a clases de gimnasia y ballet. “Dividíamos los turnos. Su papá acompañaba al varón al béisbol y yo a las nenas a gimnasia. Al principio era en Cidra, luego en Caguas y, cuando entraron a la Federación de Gimnasia, tuve que moverme hasta San Juan. Era difícil, pero no imposible”, recordó.

Disciplina que trasciende disciplinas

Rivera Rivera entrenaba de seis a siete días por semana y, con el paso del tiempo, fue destacándose en múltiples disciplinas. Participó en los Juegos Panamericanos de 2007 en gimnasia rítmica, en los Centroamericanos de Mayagüez 2010 y, más adelante, en canotaje en los Panamericanos de Guadalajara 2011 y Toronto 2015. En 2017, descubrió el surf y el SUP, este último en el que ha cosechado sus mayores logros.

“Creo que la disciplina de la gimnasia la preparó para todo lo demás. Es un deporte muy exigente, y eso la ayudó a organizarse. Siempre fue enfocada, adelantaba sus tareas, tenía claro lo que quería y no se desviaba de su plan”, destacó su madre.

La joven hizo historia al ganar la primera medalla de surf para Puerto Rico: un bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en la carrera de 5 kilómetros de SUP. En 2024, se coronó campeona de SUP Race Femenino en los Panamericanos de Surf, en Perú, y fue subcampeona en la categoría de Larga Distancia del Euro Tour de SUP. También suma medallas de bronce (2022) y plata (2024) en campeonatos mundiales.

Orgullo de madre

Hoy, Rivera se siente plena al ver todo lo que ha alcanzado su hija. “Estoy muy orgullosa, no solo como atleta, también como profesional. Siempre le decía que podía lograr lo que quisiera, si lo deseaba de verdad y se enfocaba. Yo siempre la voy a apoyar. Como le digo, soy su fan número uno”.