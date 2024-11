FOTO: Daddy Yankee sorprende a Amanda Serrano previo a su pelea

Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, realizó una visita sorpresa a la boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano, quien se enfrenta esta noche a Katie Taylor.

“Dios mío, no hay muchas personas que me vuelvan loca, pero @daddyyankee realmente toca mi corazón. No puedo creer que haya venido a verme y haya pasado un rato hablando y tomando fotos”, escribió la boxeadora boricua. “Se supone que debo concentrarme pero me salté algunos momentos jajaja. Estoy bendecida”, añadió.

El combate entre Serrano y Taylor formará parte de la cartelera estelarizada por el encuentro entre el influencer y boxeador Jake Paul ante Mike Tyson. El mismo será en el AT&T Stadium en Arlington, Texas y será transmitido en vivo desde las 9:00 p.m. (hora de Puerto Rico) a través de la plataforma Netflix.

Los suscriptores de Netlfix, que tienen planes desde $6.99 (con anuncios) podrán ver la pelea.

La primera vez que ambas se enfrentaron fue en el 2022, cuando Taylor ganó por decisión dividida en el Madison Square Garden. Esta retuvo sus títulos de la IBF, WBC y WBO del peso súper ligero femenino.

Desde esa fecha, Serrano ha tenido cuatro victorias, mientras que Taylor ganó y perdió ante Chantelle Cameron. Para este combate, los títulos IBF, WBA, WBC y WBO de Taylor estarán en juego.

Otros combates

Jake Paul vs. Myke Tyson

Mario Barrios vs. Abel Ramos

Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes

Shadasia Green vs. Melinda Watpool

Luchas Bahdi vs. Armando Casamonica

Bruce Carrington vs. Dana Coolwell

Katie Taylor

Nacionalidad: irlandesa

Fecha de Nacimiento: 7 de febrero del 1986

Estatura: 5′5″

Alcance: 66″

Total de combates: 24

Récord: 23-1 (6 KO’s)

Amanda Serrano

Nacionalidad: puertorriqueña

Fecha de nacimiento: 10 de septiembre del 1988

Estatura: 5′5″

Alcance: 65″

Total de combates: 50

Récord: 47-2-1 (31 KO’s)

Fuente: DAZN

En marzo de este año, Serrano no pudo subir al cuadrilátero para enfrentarse a Nina Meinke luego de sufrir una lesión en su ojo, que le impidió combatir en la esperada pelea que se llevaría a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.