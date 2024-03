Escucha La Esquina para que la saques del parque esta temporada MLB

El comienzo de la temporada de las Grandes Ligas en Estados Unidos está a la vuelta de la esquina y debes saber todas las oportunidades para hacer dinero en las apuestas deportivas sobre esta disciplina. Igual que en el baloncesto, los juegos de pelota tienen las jugadas tradicionales que son el spread, el moneyline y el total de carreras. Pero aparte de esos tres tipos de apuestas populares, tenemos otro tipo de jugadas que probablemente te conviene conocer.

Algunas de estas apuestas no tradicionales son el “No Run First Inning”, “First Five Innings” (spread, moneyline, total) y “player props” como ponches, hits, bases totales, carreras empujadas, carreras anotadas, cuadrangulares, etc.

Además de esas apuestas por juego, también están las jugadas a futuro, como el ganador del MVP, Cy Young, World Series, Campeones de División, Campeones de Liga, over/under de juegos ganados, entre otros. Por ejemplo, desde ya Aarón Judge está favorito para ganar el AL MVP y los Dodgers están favoritos a ganar la Serie Mundial.

Recomendados

Unos puntos importantes a la hora de hacer su análisis para un juego de pelota es cómo el equipo o jugadores sobre los que vas a apostar han estado jugando en sus participaciones más recientes, esto te ayuda a identificar cual equipo está jugando con momentum y cual conjunto no está pasando su mejor momento, independientemente de la posición en que se encuentren. Otro factor importante son las condiciones del clima. Debes tomar en consideración a cuánto está soplando el viento, en qué dirección, la altura sobre el nivel del mar de la ubicación del estadio y si el juego es en un parque de bateadores o un parque de lanzadores. Estos son elementos que pueden influir mucho en el total de carreras anotadas.

La temporada es extensa y hay muchas oportunidades de jugar. Ya iremos hablando más de béisbol en otras columnas. Por lo pronto, mis recomendaciones para este fin de semana son de UFC:

*Fernando Padilla ML -170

*Payton Talbott ML -140

*Nick Parkin -140

En Parlay: +367