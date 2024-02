Puerto Rico queda fuera de la Serie del Caribe

Los Criollos de Caguas, en representación de Puerto Rico no consiguieron su pase a la serie semifinal de la Serie del Caribe 2024 luego de caer, 2-0, ante Curazao en el loanDepot Park.

Ahora, Puerto Rico cierra su participación en la serie con la misma marca de Curazao, 3-3. La diferencia es que ellos se quedan con el boleto al ganarnos este último partido de la fase regular del torneo.

A la novena le faltó el bateo oportuno porque los lanzadores y la defensa hicieron su trabajo en los momentos en los que la alineación de Curazao ponía al hombre en posición de anotar en más de la mitad del partido. Para ser más específicos, hasta la novena entrada.

La primera carrera de Curazao llegó pasado el primer tercio del partido. Wladimir Balientien y Sharlon Scoop abrieron el cuarto episodio con un sencillo y un doble, respectivamente, ante el abridor de Puerto Rico, Daryl Thompson. El dirigente del combinado de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), Yadier Molina, entró al terreno para relevar al derecho y traer a Alex Claudio. El zurdo dominó a Ademar Rafaela con un batazo por el cuadro y le dio base intencional a Hendrik Clementina antes que Juremi Profar conectara el elevado de sacrificio que puso el marcador 1-0 a favor de Curazao. Rápidamente, a Claudio lo sustituyó en la loma Ángel Reyes, quien con un batazo por el cuadro consiguió el último out de la parte alta del episodio.

A Puerto Rico no le salía nada a la ofensiva y su sequía no fue porque no tuviera oportunidad de anotar. El bateo oportuno brilló por su ausencia en los momentos que Nelson Velázquez y Jack López se pusieron en posición anotadora tras pegar dobles en la cuarta y sexta entrada, respectivamente. El problema: no hubo quién los trajera a casa.

Como una repetición instantánea no hubo un batazo impulsador de carrera en la séptima entrada cuando Velázquez volvió a ser un obrero y abrió la tanda, con un sencillo ante el relevista Wendell Florianis. Tras Velázquez llegar a base, Emmanuel Rivera fue dominado con un elevado a los jardines. Acto seguido, J.C. Escarra lo llevó a la intermedia con un intatrapable al predio izquierdo. Hasta ahí llegó la amenaza de Puerto Rico para provocar un empate en la pizarra. Los próximos dos bateadores, Heliot Ramos y Danny Ortiz, fueron retirados con ponche y una línea hacía la primera base.

Un elevado de sacrificio de Didi Gregorius -con las bases llenas- amplió la ventaja de Curazao, 2-0, en la novena entrada. Con esa dolorosa carrera se acabaron con las esperanzas de los cientos de fanáticos congregados en el parque.

El lanzador ganador del encuentro fue el abridor Juan Carlos Sulbarán (1-1) luego de lanzar cinco entradas sin permitir carreras. La novena puertorriqueña le conectó dos hits y retiró a dos bateadores por la vía del ponche. El perdedor fue Thompson (0-2) al permitir una carrera en su salida de tres episodios, en los que también toleró cinco inatrapables. El derecho Anthony Herrera se apuntó su segundo salvamento en la Serie del Caribe.