María Pérez llega a Santiago 2023 ilusionada de ser la abanderada de Puerto Rico

La judoca María Pérez quien es la abanderada de la delegación de Puerto Rico junto con el arquero Jean Pizarro llegó con ilusión a Chile para liderar a los boricuas en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La cita con la historia será este viernes a partir de las 7:00 de la noche de Puerto Rico, en el Coliseo Estadio Nacional Julio Martínez de Chile.

“Yo llevo años diciendo ‘a mí me encantaría ser abanderada’, porque yo siempre estoy atrás y me robo el show brincando, bailando, robando cámara. Ahora estoy en otro lado. Ahora es que mi familia me va a ver, ahí primera con mi bandera. Me van a ver mis amigos, las personas de mi barrio, del residencial donde crecí. Es un honor llevar esa alegría a todas esas personas, más que todo esperanza a todos los jóvenes que están subiendo. Me llena de mucho entusiasmo, valor y alegría”, dijo la atleta de judo, que se convierte en la primera abanderada panamericana para su deporte.

La judoca natural del residencial Torres de Sabana en Carolina posee en su historial deportivo dos participaciones en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020. Es doble medallista de bronce en Juegos Panamericanos en las ediciones de Guadalajara 2011 y Lima 2019. Suma cinco medallas – un oro, dos platas y dos de bronce – en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. Tiene una medalla de plata en el Mundial de Budapest 2017, quinto lugar en Bakú 2018 y múltiples medallas en Copas del Mundo, Grandes Premios y eventos regionales.

“Estoy muy feliz. Es ver cada etapa de mi carrera y ver que sigo aquí, digo ‘wao’. Le decía a Jessica (García, entrenadora), que el día que lo deje hacer, lo voy a extrañar”, expresó la atleta producto del programa de la Escuela de los Deportes de Carolina.

Pérez competirá el domingo, 29 de octubre en el Centro de Deportes de Contacto dentro del Estadio Nacional en Nuñoa.

Para información de los Juegos pueden acceder a la APP de Santiago 2023 y seguir las redes sociales del Comité Olímpico de Puerto Rico.