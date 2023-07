Ohtani lanza su primer juego completo en MLB luego que sus Angelinos confirman que se queda

DETROIT (AP) — Shohei Ohtani toleró un hit y recetó ocho ponches en su primer juego completo en las Grandes Ligas, mientras que Taylor Ward sacudió dos jonrones para que los Angelinos de Los Ángeles derrotasen el jueves 6-0 a los Tigres de Detroit en el primer partido de una doble cartelera.

Ohtani (9-5) no permitió un hit hasta el quinto inning, cuando Kerry Carpenter abrió la parte baja con un sencillo. Pero prácticamente no dio más libertades en el mismo día que los Angelinos confirmaron que el versátil astro japonés — pitcher y bateador — no será transferido antes de la fecha límite de canjes.

El derecho que domina un repertorio con potentes rectas y alucinantes cambios de velocidad había cubierto ocho innings en cinco ocasiones previas, la más reciente el 29 de septiembre de 2022. Concedió tres boletos al emplear 111 lanzamientos, 71 para strike.

Michael Lorenzen (5-7) toleró tres carreras y cinco hits, con un boleto y siete ponches en cinco innings, en la que pudo haber sido su última apertura con los Tigres.

Los Ángeles, ávidos por clasificarse por los playoffs desde 2014, mandaron un mensaje en las últimas 24 horas tanto a sus jugadores como a su afición de que van por todas con un canje que esencialmente confirmó la continuidad de Ohtani por el resto de la temporada. Reforzaron su cuerpo de lanzadores al adquirir a los derechos Lucas Giolito y Reynaldo López, provenientes de los Medias Blancas de Chicago.

Ohtani, quien será agente libre al final de la temporada, se fue de 5-0 al bate y se ponchó dos veces.

Por los Angelinos, el venezolano Luis Rengifo de 5-1.

Por los Tigres, el puertorriqueño Javier Báez de 3-0.