Video: Kiké Hernández entra al ‘dugout’ de los Dodgers bailando

El pelotero Kiké Hernández ya está de vuelta con los Dodgers de Los Ángeles, luego de que Los Medias Rojas de Boston cedieran ayer, martes, al puertorriqueño mediante un canje.

En su regreso al ‘dugout’ de los Dodgers, el pelotero boricua comenzó a bailar haciendo reír a sus compañeros que lo recibieron con aplausos. “It’s good to have you back, Kiké”, compartió en redes sociales el equipo.

Kiké Hernández se despidió ayer de la fanaticada de los Boston Red Sox con un emotivo mensaje.

Hernández describió como un privilegio que su hogar por los pasados años fuera el legendario Fenway Park de los Red Sox de Boston. Además, se mostró agradecido con el recibimiento de la fanaticada.

“Ay Boston. ¿Por dónde comienzo? Ni siquiera puedo encontrar palabras para expresarme ya que todo sucedió demasiado rápido. ¡Gracias, gracias, gracias! A la organización, a la afición, a la ciudad. Siempre representarás algunos de los años más significativos de mi vida. Llamarte a casa mientras aprendías a ser papá se volvió pacífico en medio del caos que puede ser tener un recién nacido/bebé' niño pequeño. ¡Octubre de 2021 fue inolvidable! Llamar hogar al Fenway fue y siempre será un privilegio que nunca di por sentado. ¡Una vez más, gracias! ¡Te amaremos por siempre!”, escribió Hernández en su Instagram.

Hernández pasará a los Dodgers de Los Ángeles

Los Medias Rojas de Boston cedieron el martes a Kiké Hernández a los Dodgers de Los Ángeles mediante un canje que coloca de vuelta al pelotero boricua en el equipo por el que jugó seis campañas y con el que ganó la Serie Mundial.

Boston recibió a los lanzadores derechos Nick Robertson y Justin Hagenman a cambio de Hernández, quien ha producido poco en el plato y a la defensiva esta temporada. Batea para .222 en 86 juegos como campocorto, segunda base y jardinero.

Es líder de las mayores en el rubro indeseable de errores, con 15.

Chaim Bloom, director deportivo de Boston, agradeció a Hernández por sus contribuciones a la organización y su profesionalismo, pese a su rendimiento en esta campaña.

“Él, como uno esperaría, manejó esto muy bien”, dijo Bloom a la prensa antes del inicio del juego en que los Medias Rojas ganaron a los Bravos de Atlanta.

Dave Roberts, el manager de los Dodgers, dijo el martes antes de un juego ante Toronto que estaba emocionado por el retorno de Hernández. Se espera que el puertorriqueño regrese a Los Ángeles el martes por la noche, y Roberts confía en que juegue este miércoles.

Roberts describió a Hernández como “una navaja del Ejército Suizo”, debido a su versatilidad.

“Estamos emocionados por tenerlo de vuelta aquí. Sé que los fanáticos están emocionados”, dijo Roberts. “Él no ha tenido la mejor de las temporadas, pero apostamos a que el regreso a casa y el hecho de que conoce esto pueden ayudarlo a ser el pelotero que conocemos”.

Roberts confió en que la gerencia esté activa de cara al vencimiento del plazo para realizar canjes, especialmente a la hora de añadir uno o dos brazos a la rotación de abridores o de incorporar variantes en el banquillo.