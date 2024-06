Pintura hecha en Puerto Rico es certificada como apta para asmáticos y alérgicos

La empresa Master Paints obtuvo la primera certificación “asthma & allergy friendly” para su línea de pinturas manufacturada en Puerto Rico Eco Pure Interior.

Esta certificación, otorgada por la Fundación Americana de Asma y Alergia (AAFA, por sus siglas en inglés) y Allergy Standars Limited (ASL), garantiza que la variedad de pinturas Eco Pure Interior cumplen con rigurosos criterios de seguridad para el ambiente y la salud de los consumidores, especialmente pacientes asmáticos o con condiciones respiratorias, explicó Cristina Cardona, gerente marca de Master Paints.

“Obtener esta designación demuestra que Master Paints está consciente del impacto en la salud que tienen los productos seleccionados por los consumidores para su hogar. Los felicitamos por adherirse a altos estándares que los han hecho merecedores de esta certificación”, expresó Kenneth Méndez, presidente y CEO de AAFA.

La empresa puertorriqueña sometió su líneas de pinturas Eco Pure Satin, Eco Pure Flat y Eco Semi-Gloss a evaluaciones científicas independientes que validaron que estaban prácticamente libres de las sustancias químicas o Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC, por sus siglas en inglés) comúnmente presentes en muchas pinturas. Estos VOC se liberan por tiempo indefinido desde que se abre y aplica la pintura, afectando el ambiente y produciendo alergias, problemas respiratorios y asma.

“Cuando hablamos de espacios confinados, tener estas emisiones se convierten en un problema mayor para personas con condiciones respiratorias”, dijo Cardona. En el caso de la línea Eco Pure Interior, el proceso de análisis – que tomó cerca de un año en completarse - observó el comportamiento químico de las pinturas por un periodo de 14 días después de aplicadas y confirmó que sus emisiones de VOC estaban muy por debajo de los límites exigidos por la certificación “asthma & allergy friendly”.

Además de ese importante atributo, la fórmula de las pinturas no mostró presencia de sustancias químicas alergénicas y sensibilizantes. También superó los estándares de rendimiento físico para tiempo de secado, capacidad de lavado, limpieza y adherencia. Esto significa que la variedad de Eco Pure Interior seca muy rápidamente, no emite olores y, cuando se limpia la pared pintada, no emite sustancias tóxicas. El sello de certificación de AAFA y ASL solo se otorga a productos que superan con éxito estos criterios.

“Con esta certificación reafirmamos que puede utilizarse en cualquier espacio interior que requiera ser utilizado enseguida después de ser pintado, y en donde habiten niños, mujeres embarazadas o personas de edad avanzada”, añadió Cardona.

La pintura certificada como “asthma & allergy friendly” también cumple con los estándares internacionales LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés) para sus edificios sostenibles. Cardona señaló que Master Paints mantiene un historial de responsabilidad ambiental para reducir las emisiones al medio ambiente, que incluye la transformación de su fábrica a 100% energía solar y la reutilización de sus aguas.

“La realidad es que siempre ha sido uno de nuestros pilares todo lo que tiene que ver la responsabilidad ambiental y social. Siempre estamos mirando la manera de cómo aportar nuestro granito de arena al planeta y a Puerto Rico”, afirmó.

La ejecutiva indicó que las variedades Eco Pure Interior son “primer” y pintura a la vez, y resisten sobre mil ciclos de lavado. Todas las variedades de la línea de pinturas Eco Pure se pueden tintar en los 4,000 colores disponibles en Master Paints. Estos colores también son libres de VOC, sostuvo.

Puede conocer más sobre las líneas de Eco Pure Interior de Master Paints en www.masterpaintspr.com/respirapureza.