Los trucos secretos del iPhone 14 Plus

Muchas veces no conocemos todo lo que puede hacer nuestro teléfono celular, el iPhone 14 Plus tiene muchas características que pueden ayudarnos y no las concoemos.

No es un secreto que durante el último lanzamiento países como Colombia quedaron con un sin sabor porque los dispositivos no estuvieron disponibles de forma inmediata. Sin embargo, bajo las recientes actualizaciones en el mercado nacional, las buenas noticias para los amantes de la marca llegaron.

En esta edición, las novedades y características de los dispositivos se perfeccionan apostando no solamente a mejoras en funciones habituales; sino que se suman actualizaciones en cámaras y diseño. El cambio más llamativo es la inclusión de un ‘notch’ inteligente llamado ‘isla dinámica’, en la versión Pro.

Ahora bien, una de las novedades más fuertes de la marca es que en las últimas semanas presentó una nueva versión del iPhone 14 pero esta vez en un nuevo tono: el amarillo.

4 funciones secretas del iPhone que no conocías

Foco dinámico en la opción cinematográfica:

El iPhone 14 plus se convierte en el aliado ideal de los creadores de contenidos porque permite efectos en los videos con la herramienta cinematográfica activa en su interfaz. Con esta función, el usuario podrá grabar tomas seleccionando el foco central o principal de la imagen y si luego quiere cambiarlo podrá hacerlo en la edición, haciendo que las tomas sean aún más profesionales y sin necesidad de volver a grabar. También puede modificar la intensidad del efecto bokeh que genera esta opción.

Crear stickers y copiar objetos de las imágenes:

Si usted es amante de los stickers y las imágenes creativas, podrá hacer una captura habitual y posteriormente dar clic sobre el objeto que desea copiar. Gracias a las tecnologías activas en el dispositivo, este detectará el objeto y luego podrá copiarlo en notas, redes sociales como Instagram y demás.

Copiar texto directamente desde las fotos:

Aunque esta función está activa desde la versión 13 de Apple, en la línea 14 se perfecciona. Básicamente el usuario podrá tomar una foto que contenga letras y cuando se dirija a la imagen, el dispositivo le mostrará que detectó el texto. Allí, el usuario podrá seleccionar qué parte quiere copiar y pasarlo así a otras aplicaciones. Una función bastante útil si usted suele copiar apuntes o guardar temas relevantes como facturas, etc en su galería.

Volver tu dispositivo un karaoke:

Otro de los servicios inusuales pero bastante atractivos cuando hablamos de actividades de entretenimiento es el karaoke. Cuando un usuario hace parte de Apple Music puede reproducir canciones como lo haría normalmente, con la diferencia que una vez active la opción de karaoke, automáticamente la voz del cantante se esconde. Cabe destacar que esta función aún no está activa para todas las canciones disponibles en Apple Music.