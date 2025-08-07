Sama Bistro Playero: cocina global costeña con alma puertorriqueña

Chef Erika Suárez junto con su esposo, el ecuatoriano Pedro Ganan, dan vida a esta acogedora terraza frente al mar en Luquillo.

Luquillo, Puerto Rico — Desde una acogedora terraza frente al mar en el Sunrise Beach Inn, el restaurante Sama Bistro Playero se ha convertido en un destino culinario imprescindible en la costa este de la isla.

Liderado por la chef Erika Suárez y su esposo, el ecuatoriano Pedro Ganan, este espacio fusiona sabores del mundo con una profunda devoción por los frutos del mar e ingredientes locales.

“Queríamos celebrar que Puerto Rico es una isla y que el marisco es algo que hay que resaltar. Toda nuestra comida, decimos que es comida global costeña… mucha cocina del mar”, expresó Suárez a Metro, quien junto a su pareja ha trabajado en cocinas de cruceros, Brasil y Argentina.

El nombre del restaurante —Sama— es un homenaje a un pescado de la familia del chillo, muy presente en la costa noreste de Puerto Rico.

“La sama es riquísima y se consigue localmente”, consideró la chef.

Una carta con el sabor del mar

El menú de Sama refleja esa visión cosmopolita y costera. Uno de los platos insignia es el Allo Scoglio, una pasta bucatini salteada con camarones, mejillones, almejas, calamar, ajo, mantequilla, vino blanco y albahaca. “Todo se cocina en su propio jugo, sin crema, resaltando el sabor puro del mar”, detalló Suárez.

Entre los favoritos también destaca el Branzino, un pescado entero asado, servido con aceite de limón y papas perla con vegetales. “Estamos comenzando a trabajar con orata, un pescado estilo mediterráneo que abrimos tipo mariposa y acompañamos con salsa verde de jalapeño suave”, describió la chef sobre las nuevas incorporaciones en la carta.

Sama Bistro Playero Branzino, un pescado entero asado, servido con aceite de limón y papas perla con vegetales.

El Baked Halibut con guisantes, papas y hongos shiitake en beurre blanc de bonito también se ha ganado un espacio especial en la carta, al igual que el sabroso Veal Ragout, servido sobre pappardelle con tomates San Marzano y albahaca fresca.

Para comenzar, los Clams & Pancetta son un clásico de la casa: almejas vivas salteadas con ajo, mantequilla y vino blanco. El Calamarí, marinado en suero de mantequilla y servido con jalapeños y tártara, y los Mejillones al Coco, con leche de coco y jengibre, son una explosión de frescura tropical.

Sama Bistro Playero

Las Elote Ribs, por su parte, son una sorpresa visual y de sabor. “Son mazorquitas al estilo mexicano, cortadas como costillas, con tajín, queso fresco, chipotle y trufa. A la gente le encantan para compartir”, comentó Suárez.

En la sección de crudos, el Jipijapa —un ceviche de atún con leche de tigre de maní, pepino y aguacate— y las Oysters on the Shell, traídas de Canadá, son algunas de las opciones preferidas de la chef. “Me encantan las ostras. Las traemos mayormente de New Brunswick y Prince Edward Island”, explicó.

Para los amantes de las carnes, hay opciones como la Picanha, servida con yuca y chimichurri, y el Steak & Frites, un corte ribeye de 16oz acompañado de papas con parmesano y salsa de pimienta verde.

Sama Bistro Playero

Cócteles artesanales con personalidad playera

La propuesta líquida es igual de creativa y colorida. Uno de los favoritos es el Smokey Waves, un cóctel con tequila, mezcal, hibisco, mangó, lima y aquafaba. “Ese es el que más gusta. Tiene mucho carácter y se ve hermoso servido”, dijo Suárez.

Otros destacados incluyen el refrescante Salt Beach, ideal para los días calurosos, y el llamativo Sun of a Beach, servido en vasos temáticos (cerdito o flamingo) con una mezcla de Don Q Silver, Ron Malibu, Bacardí Black, licor de naranja, horchata de almendras y jugo de piña.

El Kasike, con vodka Bravada, refresco de vainilla y guanábana hecha en casa, es una delicia para los amantes de los sabores tropicales. “Si te gusta la guanábana, tienes que probarlo aquí”, recomendó la chef.

También está el A New Fashion, una versión caribeña del clásico Old Fashioned con ron Plantation de piña, sirope de cereza Amarena y mezcla de amargos de la casa.

Para los fans del gin, el La Pared Tonic combina ginebra con toronja, amargo de naranja, pimienta rosa y agua tónica —un trago elegante con un toque costero.

Además, Sama cuenta con una curada selección de vinos de casas pequeñas, muchos ideales para maridar con mariscos: blancos ligeros, espumosos, rosados y tintos suaves o robustos para acompañar cortes de carne.

Sama Bistro Playero

Una experiencia con alma y sabor

Desde su apertura hace más de dos años, Sama ha conquistado tanto a locales como turistas. “Trajimos un concepto diferente para Luquillo. Aquí hay excelentes restaurantes de comida local, pero hacía falta algo que fuera más allá”, afirmó Suárez.

La atmósfera es relajada, sin pretensiones, con música suave, vista al mar y servicio atento.

“Me encanta comer bien, pero sin corbata ni maquillaje… en chancletas y frente al mar”, confesó entre risas.

Y quienes deseen seguir la noche, pueden visitar C Note Jazz Club, otro proyecto de los propietarios, ubicado en el casco urbano de Luquillo.

“Todo lo que cocinamos es lo que nos gusta comer. Es una experiencia que queremos compartir con los demás. Lo hacemos porque nos apasiona”, concluyó Suárez, dejando claro que Sama no es solo un restaurante, sino una extensión de su historia de amor por la cocina, el mar y los encuentros memorables.

Información de Sama Bistro Playero

Luquillo Sunrise Beach Inn, A2 Costa Azul

Miércoles y jueves: 5:30 p.m. – 10:30 p.m.

Viernes a domingo: 11:30 a.m. – 4:30 p.m. y 5:30 p.m. – 10:30 p.m.

Reservaciones al 787-223-9773 o por OpenTable