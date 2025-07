Eat to the Beat: Regresa la serie de conciertos al EPCOT International Food & Wine Festival con Jesse & Joy, Bacilos y más

La música y la gastronomía volverán a unirse en el EPCOT International Food & Wine Festival con el regreso de la popular serie de conciertos Eat to the Beat, que se celebrará del 28 de agosto al 22 de noviembre de 2025 en el America Gardens Theatre, ubicado en Walt Disney World Resort, Florida.

Un regreso cargado de emoción latina

El año pasado, Jesse & Joy encendieron al público en EPCOT como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana, interpretando éxitos como “Espacio Sideral” y “¿Quién se queda con el perro?”. Para Jesse, la experiencia tuvo un significado especial al compartirla con su familia: “Desde hace unos años empezamos a traer a nuestras familias… este es uno de los lugares más mágicos para nosotros”, afirmó tras su presentación de 2024. Ese espíritu vibrante regresa este año con su nueva participación programada para el 28 y 29 de septiembre de 2025.

Artistas confirmados para Eat to the Beat 2025

La alineación de este año combina artistas internacionales, bandas nostálgicas y estrellas locales. Algunos de los confirmados son:

Jesse & Joy (28 y 29 de septiembre)

(28 y 29 de septiembre) Bacilos (15 de septiembre)

(15 de septiembre) Hanson (17 al 20 de octubre)

(17 al 20 de octubre) Hoobastank (24 y 25 de octubre)

(24 y 25 de octubre) Boyz II Men (2 y 3 de noviembre)

(2 y 3 de noviembre) Jordin Sparks (9 y 10 de noviembre)

(9 y 10 de noviembre) The Beach Boys (16 de noviembre)

También se presentarán Joey Fatone & Friends, MercyMe, KT Tunstall, TobyMac, STARSHIP con Mickey Thomas, Sheila E., Ben Rector, Tiffany, Baha Men, The Wanted, The Fray, Smash Mouth, Big Bad Voo Doo Daddy, David Archuleta y Bowling For Soup, entre otros.

Conciertos incluidos con la entrada

Los conciertos están incluidos en el boleto regular de entrada a EPCOT y se realizan varias veces al día, con asientos por orden de llegada. Sin embargo, los visitantes pueden asegurar su lugar mediante los paquetes de comida Eat to the Beat, que incluyen:

Una comida (desayuno, almuerzo o cena) en restaurantes participantes

Un plato principal y postre o buffet completo

Una bebida no alcohólica o alcohólica para mayores de 21 años

Asientos reservados para un concierto el mismo día

Las reservaciones para estos paquetes abrirán el 16 de julio de 2025.

EPCOT: gastronomía, cultura y música

Eat to the Beat se ha consolidado como una de las experiencias más atractivas del festival, no solo por su variada oferta musical, sino también por su conexión con la diversidad cultural que celebra EPCOT, especialmente durante el Mes de la Herencia Hispana, cuando artistas latinos como Jesse & Joy, Bacilos y Mau y Ricky han dejado huella en años anteriores.

Para más información sobre horarios y disponibilidad de conciertos y paquetes, visita TasteEPCOT.com.