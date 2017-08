Tres podios para Víctor M. Gómez IV y su Porsche 911

El piloto puertorriqueño Víctor M. Gómez IV volvió a subir al podio a principios de este mes, esta vez en la legendaria pista de Road America en donde fue disputada la quinta fecha del Porsche GT3 Cup Challenge USA. En cada una de las tres carreras, las cuales se llevaron a cabo del 4 al 6 de agosto en Elkhart Lake, Wisconsin, Gómez logró alzarse con el tercer lugar de la categoría GT3 Gold.

La marca indicó en una comunicación escrita que estos buenos resultados lo ubican en el cuarto lugar de la clasificación general de pilotos de su categoría cuando ya se han realizado 10 de las 16 carreras que hacen parte del campeonato. Gómez IV tiene 138 puntos, cuatro menos que Kurt Fazekas, quien marcha en tercera posición. De igual manera, los puntos conseguidos le han ayudado al NGT Motorsport a ocupar el primer lugar en la clasificación por equipos en la GT3 Gold, con 174 unidades, cuatro más que la escudería Kelly-Moss Road and Race.

El viernes 4 de agosto fue disputada la primera competencia del fin de semana, la cual sirvió de remplazo a la séptima carrera del campeonato, la cual no pudo ser cumplida en Watkins Glens (Nueva York) el 30 de junio pasado, por malas condiciones climáticas. La brisa fría y la lluvia incesante también fueron los protagonistas de la carrera de 45 minutos en Elkhart Lake a la que los competidores del Porsche GT3 Cup Challenge USA tuvieron que enfrentarse. En la misma, los compañeros de equipo de NGT Motorsport, Fred Kaimer y Víctor Gómez IV, intercambiaron posiciones cuando Gómez en su auto No. 25 Mapfre/Porsche Center Puerto Rico, encontró problemas con un giro durante el principio de la carrera, que lo relegó de la cuarta a la décima posición y a ceder la ventaja a Kaimer en el No. 23. Gómez fue capaz de entrar de nuevo en la batalla y no sólo recuperar su posición inicial, sino superarla, para alcanzar finalmente el tercer puesto en el podio.

La segunda carrera del fin de semana, primera de las dos correspondientes a la quinta fecha del Porsche GT3 Cup Challenge en Road America, se formalizó el sábado 5 de agosto bajo las mismas condiciones climatológicas. La competencia tuvo un giro inesperado cuando, el piloto favorito para ganar, Roman De Angelis, sufrió desperfectos con la luz de freno, ocasionándole una bandera negra mecánica que lo llevó a perder su ventaja y terminar en séptimo lugar en la categoría GT3 Gold. Víctor M. Gómez IV volvió a mostrar sus condiciones y se quedó nuevamente con el tercer lugar, obteniendo su segundo podio del fin de semana.

En la última carrera, llevada a cabo el domingo 6 de agosto, Gómez comenzó en la posición No. 13, pero al comenzar la carrera confrontó problemas que lo llevaron a quedarse aún atrás en las posiciones. Pero, el talento y esfuerzo de este joven piloto pudo más que la suerte y logró recuperarse, llegando nuevamente a la tercera posición y ocupando nuevamente un lugar en el podio.

“Después de un largo y desafiante fin de semana en Road America superamos nuestras expectativas. Incluso con las condiciones húmedas y a pesar de ser empujado fuera de la pista en dos de tres carreras, logramos conseguir tres de tres podios que nos posicionan entre los mejores corredores del campeonato”, expresó Gómez IV en su página de Facebook. “Quiero agradecer a toda mi familia, amigos, equipo y patrocinadores: Porsche Center Puerto Rico, Reliable Auto, MAPFRE y Mavic Insurance Inc. Sin ustedes esto no habría sido posible”.

