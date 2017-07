Técnicos de Porsche Puerto Rico reciben certificación en Alemania

Dos técnicos automotriz de Porsche Puerto Rico obtuvieron el certificado nivel Plata avalado por la casa matriz en Alemania.

La empresa indicó en una comunicación escrita que más de setenta por ciento de los autos Porsche que han sido fabricados continúan transitando las carreteras, lo que sirve de testimonio sobre la alta calidad y lo último en ingeniería que distingue a la marca desde 1948, cuando fue producido el primer deportivo que llevó el logotipo de Porsche.

Una vez seleccionados, los participantes del programa de certificación comienzan un proceso exhaustivo de estudios, adiestramiento y práctica para que se familiaricen al máximo con todos los modelos.

Con las recientes certificaciones obtenidas por Christian L. Rodríguez y Luis Martínez, quienes superaron todos los exámenes del nivel Plata, ya son cinco los técnicos certificados del Porsche Center Puerto Rico, uno de nivel Oro y cuatro Plata. Otros cinco técnicos están adelantando su proceso de formación para adquirir sus respectivos certificados de nivel Bronce.

“Esto es lo que anhelaba desde pequeño, pues siempre he tenido pasión por los carros”, dijo Rodríguez. “Llevo trabajando en esta compañía desde high school. He aprendido muchísimo sobre todo el funcionamiento de los Porsche y cada día trabajo con empeño para aprender aún más. Me encanta mi trabajo. Yo empecé en el área de detailing del car wash. Cuando terminé de estudiar mecánica automotriz, me moví para el taller de mecánica”, compartió.

Diversos niveles de certificación

El programa de Técnico Certificado Porsche está dividido en tres niveles: Bronce (para tareas del Técnico de Servicio), Plata (para tareas del Técnico de Sistemas) y Oro (para tareas del Especialista de Electrónica y Diagnósticos). “El programa es muy bueno porque aprendemos mucho y así, cuando entra un carro al taller, podemos ofrecer un diagnóstico más rápido y certero”, dice Rodríguez, quien hizo una parte del adiestramiento en el taller de mecánica de Porsche Center Puerto Rico y otra, en Miami (Estados Unidos). “Ahora estoy enfocado en lograr ser técnico certificado nivel Oro y tomar más adiestramiento sobre carros híbridos y temas eléctricos”.

Para alcanzar las certificaciones Bronce, Plata u Oro, cada técnico toma pruebas teóricas y trabaja directamente sobre un vehículo en un examen práctico que dura varias horas bajo condiciones reales. El mismo consiste en realizar múltiples diagnósticos de modelos Porsche de cualquier año, los cuales debe resolver en un tiempo límite. La certificación Oro es la más prestigiosa. Solo hay 200 técnicos automotrices certificados en nivel Oro en Estados Unidos y solo 700 en el mundo entero. Uno de ellos se encuentra en Porsche Center Puerto Rico, Stephen Rodas, quien cuenta con 7 años de experiencia en el concesionario.

