Viequenses y culebrenses mantendrán ojo avizor sobre el servicio de lanchas

Aun si los residentes de Vieques y Culebra dejan a un lado, por el momento, las manifestaciones en sus respectivos muelles y permiten el paso de las embarcaciones de pasajeros y carga, la población permanecerá atenta al nivel del servicio de transporte marítimo, particularmente una vez pase la Semana Santa, advirtieron dos líderes comunitarias de las islas municipio.

“Obviamente, la economía de ambas islas depende en gran parte del turismo. Nosotros tenemos, obviamente, que ser juiciosos en esto. Van a entrar (las lanchas). Ahora, el problema es qué van a comer y qué restaurantes van a visitar, porque, mientras no haya suministros qué van a comer estos turistas que vienen por montones, porque son miles, y sin ningún tipo de protocolo. Entendemos que no (hay abastos para la cantidad de gente que suele visitar Culebra en esta época)”, expresó Dolly Camareno, líder culebrense.

Elda Guadalupe, de la organización “Somos más que 100X35”, señaló que ayer hizo el viaje de Vieques a la Isla Grande para participar de una vista senatorial en Ceiba en la que se discutió el contrato a HMS Ferries para la operación del servicio de lanchas. Tanto en el muelle de Vieques como en el de Ceiba pudo ver el montaje de las carpas en el área de espera, en anticipación de la gran demanda por el servicio de las embarcaciones que se observa en Semana Santa, un nivel de preparación que suele brillar por su ausencia el resto del tiempo.

“Si eres residente, olvídate, que se mojen y cojan sol, pero ahora en Semana Santa montan carpas. Es una cosa que todo el mundo estamos diciendo… está bien que lleguen los turistas, porque sabemos que nuestra economía parcialmente depende del turismo, pero eso no significa que el resto del año los residentes tienen que estar pasando necesidades y estar bajo el suspendo de si va a llegar o salir la lancha. Sin embargo, cuando es el pico del turismo, ahí todo se arregla, no faltan viajes, hay sombra para todo el mundo. Es una cosa que la manera de expresarlo fue de esta forma”, sostuvo la viequense.

Ante las críticas vertidas por opositores de las manifestaciones, que han censurado, por ejemplo, que esta mañana se impidiera el paso de una barcaza que, según el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), transportaba 40,000 galones de combustible, Guadalupe ripostó que en el pasado la carencia de suministros ha sido responsabilidad del gobierno.

Como parte de las protestas en el agua que se dieron este fin de semana en Culebra, la Policía arrestó a tres manifestantes.

Guadalupe, asimismo, planteó que el viaje de la barcaza Marilyn H., con el combustible, pudo haber sido una “estrategia planificada” para tornar la opinión pública contra los manifestantes, ya que típicamente el transporte de gasolina se lleva a cabo los martes y jueves.

“Cada camión de gasolina que no entra lo sentimos. Por lo menos la gasolina en Vieques no se acabó. No es como la semana que estuvo (el gobernador Pedro) Pierluisi en Vieques, que estuvimos una semana sin que entrara gasolina, y ahí nadie metió un kayak. Ahí fue el gobierno”, subrayó la maestra.

Camareno, en tanto, afirmó que las medidas de emergencia impulsadas por el gobierno, como el uso de embarcaciones de la Guardia Nacional para mover la carga, son insuficientes.

“Esas barcazas son pequeñas y no caben los camiones con los suministros. Entonces los camioneros se están sintiendo ya cansados de estar esperando en los muelles 13 y 14 horas de un día para otro sin poder estar en sus casas. Si vienen acá a las islas no saben ni si van a regresar. Ya los camioneros no nos quieren suplir. Eso es lo que no entienden esas personas que hacen ese tipo de comentarios de que (las manifestaciones son algo) malintencionado”, añadió la excandidata a la alcaldía por el Partido Independentista Puertorriqueño.

El nombramiento de Jorge Droz como nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) tampoco cayó bien entre las activistas de las islas municipio, que lo compararon con el de la pasada jefa de la agencia, Mara Pérez, quien también era una desconocida para los residentes de Vieques y Culebra y cuya designación tampoco fue consultada.

“Al igual que con el caso de Mara Pérez, desconocen, no tienen dos dedos de frentes en lo que se refiere a la transportación marítima, mucho menos de este tipo de mares y las carencias de los pueblos. Para nosotros eso es inaceptable”, puntualizó Camareno.

Metro solicitó desde esta mañana una entrevista con Droz, pero la oficina de prensa del DTOP no había confirmado si la concedería.

El funcionario asume las riendas de la ATM a menos de un año de que la empresa HMS Ferries se haga cargo del servicio de lanchas como parte del contrato de alianza público privada, (APP) que tanto Camareno como Guadalupe aseguran que combatirán en distintos frentes porque, aseguran, no resultará en beneficio de los residentes de las islas municipio ni del gobierno puertorriqueño.

“Están ofreciendo lanchas que son de lagos y ríos. No son para los embates del mar que se bate ahí en ese canal entre Vieques, Culebra y Ceiba. Cuando se pone color de hormiga brava no hay quién pase. Ellos (la Junta de Directores de ATM) lo aprobaron en 52 minutos y necesitamos que eso se impugne. Tenemos a la senadora María de Lourdes Santiago que nos está ayudando en eso y la oficina de (el senador José) Vargas Vidot”, dijo Camareno sobre posibles vías para retar legalmente el acuerdo de APP.

“Nosotros, en ‘Somos más que 100X35’, estamos claros que ese contrato fue hecho de manera ilegal. Está diseñado para que HMS no solo no tenga que invertir dinero, sino que se asegure que tampoco hay pérdidas y cualquier cosa que pase que les guste o no se sientan a fin con el contrato, se retiran sin tener que pagar ninguna penalidad. Todas las penalidades van dirigidas al gobierno de Puerto Rico. Es un contrato para perder desde el día uno”, aseveró, por su lado, Guadalupe.