Trabajo dice presupuesto recomendado por la Junta para la agencia sería insuficiente

Las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, recibieron el miércoles, la comparecencia de Carlos Rivera Santiago, secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), para conocer de manera detallada la situación fiscal de la agencia y su panorama económico tras las recomendaciones presupuestarias de la Junta Control Fiscal (JCF).

La visita del secretario del DTRH se enmarca en la celebración de las vistas públicas para atender la Resolución de la Cámara 129, que investiga todo asunto relacionado a la situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico y el ritmo de cumplimiento de las exigencias del Plan Fiscal Comprensivo exigido por la JCF a través de la Ley “PROMESA”.

El funcionario citado y su equipo de finanzas presentaron ante los legisladores un amplio informe de cientos de páginas sobre la situación fiscal de la agencia y las necesidades presupuestarias de cara al próximo año fiscal.

“En un periodo de tres años fiscales, la nómina del Departamento se ha ido reduciendo en más de 10 millones de dólares. Actualmente, el presupuesto recomendado por la Junta de Control Fiscal no sería suficiente para cumplir con los compromisos programáticos y administrativos actuales del DTRH”, aseguró Rivera Santiago en comunicación escrita.

El presupuesto sometido por el DTRH para el año fiscal 2021-2022, ante la consideración de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), asciende a 383,323,000 dólares. Según el informe, el presupuesto, se compone de una solicitud por la cantidad de 46,525,000 dólares provenientes del Fondo General, los cuales incluyen 10,000,000 dólares en Inversiones para Mejoras Permanentes y 28,919,000 dólares para el pago del “Pay as You Go”; 25,513,000 dólares con cargo a Fondos Federales; 310,496,000 dólares proveniente de Fondos Especiales Estatales, de los cuales 242,516,000 dólares corresponden al pago de beneficios de desempleo; 1,418,000 dólares corresponden al pago de beneficios de SINOT; 20,147,997 dólares corresponden a donativos y subsidios a entidades gubernamentales y no gubernamentales a través del Programa de Fomento de Oportunidades de Trabajo (Ley 52) y 532,000 dólares para el pago de beneficios del seguro choferil; y 789,000 dólares provenientes de Ingresos Propios.

Sin embargo, de acuerdo con las recomendaciones de la Junta de Control Fiscal, el presupuesto para el DTRH ascendería a 371,457,000 dólares. “De aprobarse ese presupuesto para el Año Fiscal 2022, nuestra agencia tendría una insuficiencia en la partida de Nómina y Costos Relacionados del Fondo General ascendente a 677,115 dólares. Para cumplir con el “baseline” propuesto, el DTRH no incluiría el bono de navidad y se disminuiría la aportación al plan médico para los orígenes de recursos del Fondo General, Fondos Especiales Estatales e Ingresos Propios”, señaló el secretario.

“Esta reducción en el presupuesto, expone al DTRH a un riesgo de incumplir con la totalidad del pago de la nómina y costos relacionados y equivaldría a una reducción estimada de 18 puestos. Asimismo, pone en riesgo los recursos disponibles para poder atender responsablemente las situaciones que afectan el país, tales como: el desempleo, las relaciones obrero-patronales, promover el empleo, atender querellas de discrimen y promover la salud y seguridad en el lugar de trabajo”, reclamó el jefe de la agencia.

De acuerdo con Rivera Santiago, la limitación de los fondos especiales estatales establecida por la Junta y a su vez, a otras corporaciones públicas ha creado una deuda en dichas corporaciones. “Esto ha a afectado adversamente al Departamento ya que al reducir su recaudo nos vemos imposibilitados a reclutar y nombrar personal esencial que brinde servicio directo a la ciudadanía, entiéndase a los trabajadores y patronos”, señaló.

Nuevos retos ante la pandemia

Durante el pico del COVID-19, la agencia solicitó ayuda mediante el destaque de empleados de diversas agencias, recibiendo alrededor de 65 empleados. Sin embargo, los mismos regresaron a sus agencias en el mes de diciembre de 2020. Actualmente, solamente cuentan con alrededor de siete empleados de otras agencias destacados en el Departamento. “Hemos solicitado nuevamente los destaques a las diversas agencias, sin embargo, al momento no se han concedido”, informó Rivera.

Por otro lado, el secretario de DTRH señaló que el salario base de la mayoría de los empleados de su dependencia se encuentran por debajo en comparación con otras agencias. “Un abogado en el DTRH recibiría un salario equivalente a 2,212 dólares mensuales mientras que en el Departamento de Justicia éstos inician con un salario de alrededor de 3,200 dólares”, reclamó el secretario.

Por último, en su ponencia, el secretario del Departamento del Trabajo informó a las Comisiones que actualmente cuenta con seis facilidades arrendadas a la Autoridad de Edificios Públicos. Las oficinas se ubican en Arecibo, Manatí, Caguas, Humacao y Coamo. “El uso de esas facilidades es para oficinas locales del Negociado de Estadísticas, Normas del Trabajo, Seguro Social, Fraude y Árbitro”, señaló la agencia a través de un informe presupuestario.

Actualmente, el DTRH cuenta con 11 facilidades en desuso que pertenecen a la agencia. “Estamos buscando qué proyectos podemos implementar para el beneficio de la ciudadanía y evitar que se conviertan en edificios abandonados”, señaló Rivera Santiago.

