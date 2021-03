"Tatito" Hernández asegura que ya es momento que el PPD defina el ELA

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo el miércoles que es momento de que el Partido Popular Democrático (PPD) – a través de la Asamblea General – defina de una vez y por todas el Estado Libre Asociado (ELA).

“Hay gente que cree en el ELA como está, colonial, territorial, con el nombre que usted quiera. Hay gente que cree en el desarrollo del mismo. Yo espero que lleguemos a un punto de encuentro. Si no lo hay, no se debe adjudicar lo que determine un grupo pequeño en la Junta de Gobierno. El deber de esa Junta de Gobierno es que si no hay un punto de encuentro, que consulte con la Asamblea General, le pongan fecha y que las 25 alternativas, se plasmen (en un documento) y que se escoja. Que sea la Asamblea General que diga si se va a desarrollar el ELA o si vamos a dejar el ELA como está”, dijo el representante Hernández Montañez en entrevista en NotiUno.

Según Hernández Montañez, desde que se aprobó en el 1991 la llamada “Enmienda Vizcarrondo”-presentada por el hoy juez del Tribunal Apelativo, Carlos Vizcarrondo Irizarry, en Ponce-se entiende que la posición del PPD es procurar un desarrollo del ELA fuera de la cláusula territorial. Sin embargo, hay voces dentro de la colectividad como los expresidentes de la colectividad Héctor Luis Acevedo, Victoria “Melo” Muñoz Mendoza, José Alfredo Hernández Mayoral y el fenecido Rafael Hernández Colón que insisten en que el ELA no puede existir fuera de la cláusula territorial. Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos.

“Hay un sector del partido que considera que no hay que hacer ningún cambio, pues que lo reconozcan. Yo no tengo problema con esa posición. Pero vamos a explicárselo al país y cambien ese lenguaje (incluido en la llamada enmienda Vizcarrondo). Pero si la Asamblea dice que busquemos un nuevo modelo, una nueva fórmula o una nueva relación no colonial y no territorial yo no tengo problema con eso”, sostuvo Hernández Montañez.

Como consecuencia de los proyectos de status presentados en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés y en el Senado por Robert “Bob” Menéndez, Hernández Montañez solicitó una reunión a la Junta de Gobierno para determinar si respaldan o no las propuestas. La reunión está pautada para comenzar después de las cuatro de la tarde.