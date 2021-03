Pierluisi pide cambios en el enfoque de la Junta de Control Fiscal

El gobernador Pedro Pierluisi solicitó hoy al Congreso por cambios en el enfoque de la Junta de Control Fiscal (JCF) en torno al manejo de la crisis financiera en medio del proceso de reconstrucción de la isla.

El gobernador, durante una vista congresional en el Comité de Recursos Naturales en la Cámara de Representantes federal, planteó que, debido a los desastres naturales y la pandemia del COVID-19 en medio del proceso de reestructuración fiscal, el ente impuesto por la Ley Promesa debe cambiar su acercamiento en torno al manejo de las finanzas de la isla.

"La Junta debe cambiar su acercamiento. Las reducciones nómina, recortes severos a fondos y límites al presupuesto han provocado atrasos en la implementación de reformas y han añadido más procesos burocráticos", dijo el gobernador ante una vista virtual del comité encargado de manejar los asuntos de la isla en la cámara baja.

"La Junta de Control Fiscal debe concentrarse en asistir al gobierno en la adopción de mejores prácticas de contabilidad, medidas de responsabilidad fiscal y aumentar la transparencia. Pero, a la misma vez, deben respetar la autoridad de Puerto Rico y sus líderes electores a gobernar y establecer política pública", continuó el gobernador durante una audiencia en la que se discutió el trato de los territorios estadounidenses en un paquete económico para revitalizar la infraestructura en Estados Unidos denominado el Build Back Better Plan (El Plan para Reconstruir Mejor).

Aboga por cambios en el estatus

Pierluisi, por su parte, insistió en que el Congreso debe atender el estatus político de la isla y reiteró que la Legislatura federal debe encaminar un proceso para que el país sea admitido como estado de la unión.

Ante preguntas del congresista Rubén Gallego, Pierluisi señaló que, de ser estado, la isla hubiese podido acceder con más facilidad a fondos de reconstrucción de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés).

"Tenemos a una gran comisionada residente en Jenniffer González, pero ella no tiene voto y solo es una. No tenemos representación en el Senado. Es sentido común. Tener a dos senadores y cuatro representantes batallando por Puerto Rico no hubiésemos tenido que encarar todos estos requerimientos onerosos", dijo Pierluisi, quien además cuestionó la imposición de un monitor federal en el Departamento de Vivienda. Según Pierluisi, el gobierno federal designó a este monitor sin una justificación real. "El único caso de corrupción con fondos de reconstrucción tras los huracanes Irma y María involucra a oficiales de FEMA y contratistas de FEMA…Tenemos que tener el mismo trato que reciben los estados", añadió.

Además, a preguntas del congresista Darren Soto, Pierluisi enfatizó que el nuevo proyecto del presidente Joe Biden para revitalizar la infraestructura del país debe incluir paridad en fondos de Seguro Social Suplementario (SSI) y Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Según el gobernador, estos programas no fueron incluidos en el reciente paquete de estímulo económico que busca atender la emergencia del COVID-19.

Durante la vista, el congresista republicano de Wisconsin, Tom Tiffany, increpó a Pierluisi sobre trabajadores de su distrito que aún no han sido compensados luego de que estos fueron enviados a Puerto Rico tras la emergencia del huracán María para asistir en el recogido de escombros.

Aunque no pudo ofrecer una respuesta completa por problemas en la señal, Pierluisi aseguró al congresista que averiguará si el pago es responsabilidad de FEMA o de algún municipio. Ante esto, Tiffany le pidió sostener una reunión telefónica para resolver la disputa de forma privada.

Defiende contrato de LUMA

El gobernador, por su parte, defendió hoy la contratación al consorcio energético LUMA que se espera que comience a administrar el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica del país a partir del verano.

El congresista demócrata Jesús "Chuy" García increpó a Pierluisi sobre reclamos de transparencia ante el acuerdo entre la empresa privada y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Además, García mostró preocupación en torno a subcontratos que podría otorgar la empresa LUMA con el respaldo de fondos federales y que estos acuerdos no beneficien a la economía del país.

Incluso, el congresista preguntó a Pierluisi sobre la posibilidad de que el Inspector General supervise las operaciones, implemente las reformas y reporte violaciones a la ley a las autoridades de ley y orden. "Toda la supervisión que sea necesaria será implementada", respondió Pierluisi.

Comentó que ante las preocupaciones de diversos sectores en torno al contrato con LUMA, instauró un Comité Timón para supervisar el acuerdo.

"Los requerimientos para el uso de fondos federales son unos muy estrictos y nos vamos a asegurar que se cumplan con estas directrices", añadió Pierluisi.

Durante la vista, Pierluisi y los miembros del comité experimentaron numerosos contratiempos con la conexión, por lo que en ocasiones no pudieron responder a las preguntas. El congresista republicano Bruce Westerman y la comisionada residente Jenniffer González solicitaron al Comité de Recursos Naturales que las futuras vistas se realicen de forma presencial para evitar interrupciones en las vistas virtuales por problemas de señal.

Durante la vista también comparecieron los gobernadores de Islas Vírgenes, American Samoa, Guam y las Islas Mariana del Norte.

