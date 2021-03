Emiten advertencia de inundaciones para Adjuntas y Utuado

El Sistema Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, emitió esta tarde una advertencia de inundaciones para los pueblos de Adjuntas y Utuado.

Debido a las lluvias que aún afectan el área y que podrían ser moderadas a fuertes, acumulación de agua en áreas de pobre drenaje podría ser posible.

La advertencia estará vigente hasta las 6:00 p.m.

Algunos de los impactos pueden ser inundaciones menores, urbanas y de riachuelos.

FLOOD ADVISORY FOR| ADVERTENCIA DE INUNDACIONES PARA

ADJUNTAS AND UTUADO

Until |Hasta las 6:00 PM AST March 24 #prwx pic.twitter.com/QKxe8ssyg2

