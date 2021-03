CODEPOLA dice intento de Biden de controlar armas "no va a prosperar"

Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), dijo que las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con miras a restringir las armas de asalto luego de la masacre ocurrida en Boulder, Colorado donde asesinaron a 1 personas en un supermercado “es la crónica de una muerte anunciada”.

“Joe Biden está promoviendo, quiere o tiene la intención de jugar con restringir o eliminar las armas de asalto, pero no es la primera vez que un presidente coquetea con lo mismo", dijo, al agregar que el hecho de que un "muchacho de 21 años cogiera un rifle de asalto en Colorado y entrara a un supermercado disparando es un caso muy lamentable, como todos los sucesos que han ocurrido en Estados Unidos y Puerto Rico, pero eso no implica necesariamente que los ciudadanos decentes vamos a ceder nuestros derechos y quedarnos desprovistos”.

A raíz de esta última masacre, tanto el presidente Biden como el liderato en la Cámara de Representantes anunciaron que agilizarán el proceso para una legislación sobre el control de armas. Mientras, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), indicó que el Congreso está trabajando un proyecto para incrementar la revisión de personas que compran pistolas y rifles.

“Estuve leyendo las expresiones del gobernador de Colorado diciendo que lo correcto es que los ciudadanos en las iglesias, en los supermercados, en los sitios de diversión estén seguros y yo estoy de acuerdo con él, pero ¿quién me garantiza a mí la seguridad? Porque en estados como Texas, donde todo el mundo tiene un arma de fuego no se ven estos casos. ¿Por qué? Cada vez que sale un delincuente a la calle mira para todos lados y dice, déjame cogerlo con calma mientras “seteo” a mi víctima porque como todo el mundo está armado, me puedo rifar y ganarme un tiro”, aseveró Torres Meléndez.

Torres Meléndez destacó que, ante los intentos anteriores de restringir el acceso a las armas, tan pronto la National Rifle Association (NRA) comienza a "meter presión, esas luchas quedan en nada”.

El presidente de CODEPOLA dijo que las expresiones del presidente “provocaron largas filas de ciudadanos en las armerías comprando más armas y municiones. Quien impulsó este movimiento fue el propio presidente de Estados Unidos. Lo mismo pasó bajo Barak Obama, que la gente se volvió loca y llegó un momento en que hubo escasez de armamento y municiones en toda la nación”.

Recalcó que “es un intento fallido por parte de la administración del Partido Demócrata. Entiendo que esto más bien, es un movimiento político porque hace tiempo estaba coqueteando con la idea y aprovechó esta masacre para retomar el tema. Creo que utilizar esa desgracia de las familias de Colorado para establecer mayores restricciones a poseer armas es una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Ahora bien, Biden tiene derecho a intentarlo, y nosotros lógicamente, tenemos derecho a defender lo que creemos, y que está garantizado en la Segunda Enmienda de la Constitución”.

