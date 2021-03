Bloque de cemento que cayó del Normandie destroza cristal de vehículo estacionado

Un bloque de cemento que cayó desde lo alto de la deteriorada estructura del hotel Normandie, en Puerta de Tierra, destrozó el cristal delantero del vehículo un hombre que, la semana pasada, se estacionó a los pies de la antigua hospedería.

“Estaba haciendo unos trabajos en el Condado Lagoon Villas y dejé la guagua en el área del Normandie, en el estacionamiento que está en los alrededores del edificio. Cuando llegué a eso de las 4:40 de la tarde me encontré con un bloque cruzado en el cristal del frente de la guagua. Tengo entendido que ese edificio se estaba cayendo y, de hecho, le había sugerido a mucha gente que no se estacionara en esa área cerca del edificio, pero no sabía que me iba a tocar a mí. Me estacioné en un área un poquito menos peligrosa, pero comoquiera me cayó un bloque”, relató Roberto Vera, quien se describió como ingeniero y contratista.

Vera estimó que su guagua estacionada se encontraba a entre 10 y 15 pies de distancia de la estructura del Normandie –que ha cobrado relevancia en las pasadas semanas ante el debate sobre si debe o no ser demolido, como propone una medida legislativa–, por lo que calcula que el bloque debe haber caído desde uno de los pisos superiores del edificio.

“Cuando analicé la forma en que cayó el bloque, tenía que ser de un piso alto del edificio. La presión con la que bajó traspasó el cristal, fue fuerte”, dijo Vera, al descartar que el bloque que dañó su guagua Dodge Ram pudiera haber sido lanzado por alguna persona desde el suelo.

Sin embargo, el ingeniero no cerró la puerta a que alguien pudiera haber lanzado el peñón desde el interior del Normandie.

En los pasados días, según ha evolucionado la controversia pública sobre el futuro del Normandie, inaugurado en 1942, grupos numerosos de ciudadanos se han movilizado hasta el antiguo hotel para pintarlo y expresar su oposición a que sea demolido.

“Si alguien estuviera arriba de la estructura, sí (podría haber ocurrido que lo lanzara). Pero de abajo no”, manifestó Vera.

Tras lo ocurrido, Vera reiteró el peligro que representa para cualquier persona encontrarse en las cercanías del edificio, e hizo un llamado a cerrar el área del estacionamiento más próxima a la estructura.







“La preocupación mía es la parte humana. Lo material se arregla y seguimos adelante, pero se debe tener mucho más cuidado, porque si se cae un pedazo, aunque sea mínimo, del edificio a una persona, no va a haber dinero que recompense eso”, planteó el ingeniero.

Vera precisó que ya presentó al operador del estacionamiento la reclamación por el daño que sufrió su guagua, pero que tuvo que sacar de su bolsillo el dinero para reemplazar el cristal roto.

“La compañía del estacionamiento, que se llama American, me provee un documento que lo lleno y hago la reclamación al seguro de ellos”, sostuvo Vera.

El pasado 15 de marzo, el representante popular Ángel Matos presentó una resolución conjunta que tiene como fin que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, mediante su Oficina de Turismo, expropie los terrenos donde ubica el hotel, tras lo cual deberá “promover la demolición del antiguo Hotel Normandie y llevar a cabo las gestiones pertinentes para promover el desarrollo económico y turístico del lugar”.

Al momento, el hotel Normandie es propiedad de Interra-Sky Normandie, una compañía de responsabilidad limitada incorporada en Puerto Rico cuya matriz tiene sede en Texas.

