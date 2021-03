Advertencia de inundaciones para Ponce, Juana Díaz y Peñuelas

Las lluvias que aún afectan gran parte de la Isla hicieron que se emitiera una nueva advertencia de inundaciones, esta vez para tres municipios en el sur.

El Sistema Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, emitió la advertencia para Ponce, Juana Díaz y Peñuelas.

Lluvias moderadas a fuertes en al área amenazarían con acumulación de agua en áreas de pobre drenaje.

Mientras que los impactos pueden ser inundaciones urbanas y de riachuelos.

FLOOD ADVISORY FOR| ADVERTENCIA DE INUNDACIONES PARA

PONCE, JUANA DÍAZ AND PEÑUELAS

Until |Hasta las 6:30 PM AST March 24 #prwx pic.twitter.com/UkZ5oIpSMW

