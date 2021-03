Tribunal desestima por falta de jurisdicción demanda de Eva Prados

La jueza superior del Tribunal de San Juan, Rebecca de León Ríos desestimó el lunes la demanda de la excandidata del Movimiento Victoria Ciudadana, Eva Prados Rodríguez, contra el representante Juan Oscar Morales, en la cual exigía una nueva elección.

“En el descargo del ineludible deber de auscultar nuestra jurisdicción concluimos que no estamos facultados para adjudicar la controversia sobre la validez de la elección y consecuente juramentación al cargo del Representante a la Cámara Juan Oscar Morales. Esa función como señaláramos fue delegada de manera expresa en la Constitución, a la Cámara de Representantes. Tampoco procede la paralización de los procedimientos como solicitó la peticionaria. Como ha expresado nuestro más Alto Foro cuando el Tribunal carece de jurisdicción su función se limita a así decretarlo y desestimar el caso. No hay cabida para reservarnos “jurisdicción suplementaria” donde no existe jurisdicción original

En mérito de lo expresado, se desestima la Demanda de Impugnación de Elección, por falta de jurisdicción sobre la materia y se ordena el cierre y archivo del caso del epígrafe”, escribió la jueza en su sentencia.

El lunes, la Cámara de Representantes derrotó la solicitud de Prados Rodríguez para que se realizara una investigación sobre la elección y la certificación que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) emitió a favor del representante Juan Oscar Morales.

Prados Rodríguez, alegaba una serie de irregularidades encontradas en el acta de incidencias para la Unidad 77 de San Juan, donde se contabilizan los votos por correo, ausente y adelantado.

