Reconocen a Daddy Yankee como compositor del año en los Premios Ascap

Continuando con su popular formato de premios en las redes sociales, la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) anuncia hoy los ganadores de las canciones más interpretadas del año pasado en la música latina. Por tercera vez en su carrera, el creador de mega éxitos Daddy Yankee es nombrado Compositor del Año de ASCAP. Además, recibe 4 premios para un récord total de 42 premios ASCAP a la Música Latina convirtiéndolo en el máximo ganador de todos los tiempos. Yankee también obtuvo el premio Compositor-Artista del Año en las ediciones pasadas del 2019 y 2017.

Un ícono mundial de la música, Daddy Yankee es conocido como el "Rey del Reggaeton" tanto por la prensa internacional, como por todos sus fanáticos. Ha vendido alrededor de 30 millones de discos desde que su sencillo internacional de 2004 “Gasolina” convirtió al género en un fenómeno global. En 2017, en colaboración con el cantante de pop Latino Luis Fonsi, Yankee lanzó el éxito mundial "Despacito", que se convirtió en la primera canción en español en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100 desde 1996, el sencillo más vendido de la década 2010-2019 y el video más visto en YouTube. Daddy Yankee ha sido nombrado uno de los hispanos más influyentes por TIME y CNN.

La Canción del Año de los Premios ASCAP a la Música Latina es “Tusa”, co-escrita por Keityn y Juan Camilo Vargas Vásquez (interpretada por KAROL G y Nicki Minaj). Esta es la primera canción interpretada por dos voces femeninas que debutan #1 en las listas de Billboard Hot Latin Songs chart.

El prestigioso honor a la Editora del Año lo recibe Sony Music Publishing por sus exitosos temas incluyendo “Tusa”, “Caballero” y “La Santa”, entre otros.

La Chief Executive Officer de ASCAP Elizabeth Matthews, el Presidente y Chairman of the Board Paul Williams, el EVP – Chief Creative Officer John Titta, La Vice Presidente de Membresía Latina Gabriela González y el equipo de ASCAP Latino, compartieron un brindis virtual con el Presidente de Sony Music Publishing y CEO, Latin America y US Latin Jorge Mejía. Miembros de su equipo de trabajo y compositores ganadores de SMP Keityn, Elena Rose, Nino Karlo Segarra, Juan Camilo Vargas Vásquez, Daniel Rondón y Rafa Rodríguez (Los Honeyboos) también se unieron al brindis para celebrar sus éxitos.

La premiación, arrancó anoche con un virtual pre-concert con las actuaciones de los compositores ganadores Danny Ocean, Elena Rose y Vibarco.

La celebración continuará por 3 días a través de las redes sociales (@ASCAPLatino y @ASCAP) donde habrán presentaciones especiales y sorpresas por parte de superestrellas de la música Latina como Jhay Cortez, Joss Favela, Marc Anthony, Farruko, Génesis 'Nesi' Rios, Nio Garcia, Jowell & Randy y Tempo entre otros.

El presidente de la junta y presidente de ASCAP, Paul Williams, expresó sobre la presentación de los ganadores diciendo: “Estamos muy emocionados de honrar sus increíbles logros del año pasado en esta edición de nuestros Premios ASCAP a la Música Latina. Una vez más nos uniremos en espíritu y solidaridad. A partir de hoy, damos la bienvenida a sus fanáticos de todo el mundo para que se unan y celebren sus éxitos. En nombre de su familia ASCAP, quiero felicitar a todos los ganadores de este año por sus increíbles logros musicales. ¡Felicitaciones!".

La cantante, rapera y compositora colombiana Farina será la presentadora de los Premios ASCAP a la Música Latina los cuáles, se entregan desde hoy hasta el 25 de marzo en español e inglés a través de @ASCAPLatino y @ASCAP en Instagram, Twitter y Facebook con los hashtags #ElPremioASCAP y #ASCAPAwards. Los fanáticos, amigos y compañeros pueden sintonizar a partir de las 10:00 am ET hoy para ver el estreno en exclusiva de discursos de ganadores, videos del recibo y aceptación de sus premios, recorridos por algunos de sus estudios de grabación, fotos y mucho más de los mejores compositores y editoras del mundo Latino.

La lista completa de ganadores está disponible en el sitio web de ASCAP www.ascap.com/latinawards21.