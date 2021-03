Senador republicano pide a gobernadores rechazar fondos del paquete de estímulo

El senador republicano por la Florida, Rick Scott, envió una carta a los gobiernos locales de los estados y territorios estadounidenses, pidiéndoles que rechacen o devuelvan -lo que el considera- el exceso de dinero asignado a través del paquete de estímulo por COVID-19.

La misiva fue publicada por el senador ayer, momentos después de que la Cámara aprobara con un voto unánime demócrata, el nuevo paquete que incluye múltiples incentivos, como el cheque de $1,400.

Este paquete también incluye una asignación adicional de $360 mil millones para los territorios y los municipios, como Puerto Rico.

Scott, quien votó en contra del paquete, alzó preocupaciones sobre la creciente deuda del País y los intereses acumulados de esta. Además, aseguró que el paquete "hiere" a las familias más pobres pues la inflación está en camino.

El senador llamó una ley "masiva, derrochadora y no focalizada", la que lleva por nombre el "Plan de Rescate de Estados Unidos".

"Le escribo hoy con una solicitud simple y de sentido común: cada gobierno estatal y local debe comprometerse a rechazar y devolver cualquier financiamiento federal que exceda sus gastos reembolsables relacionados con COVID-19. Este compromiso servirá a los mejores intereses de los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro y enviará un mensaje claro a Washington: los políticos en el Congreso deben dejar de gastar imprudentemente el dinero de otras personas", escribió el senador.

The Biden Administration needs to focus on the risks posed by America’s growing debt.

⁰Debt is now $30 TRILLION.

We’re paying $480 BILLION a year in interest on the debt.

Interest rates are ⬆️

Inflation is coming.



This all hurts our poorest families. More below 👀 pic.twitter.com/jUpS0Uha2u

— Rick Scott (@SenRickScott) March 10, 2021