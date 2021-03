Obama, Clinton y Bush reciben vacuna COVID y hacen llamado a población a vacunarse

Este jueves los ex presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, acompañados de sus esposas y ex primeras damas, Michelle Obama, Laura Bush y Hillary Clinton, recibieron la vacuna contra el Covid-19 y tras ello, mediante un video difundido en redes sociales, invitaron a la población estadounidense a inmunizarse.

Tras los primeros 51 días de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, los ex mandatarios republicanos celebraron el ritmo de vacunación que se ha conseguido bajo el actual presidente y mandaron un claro mensaje en contra del escepticismo que aún se mantiene en algunos ciudadanos norteamericanos.

Bajo la frase “La vacuna significa esperanza”, es como los ex presidentes de Estados Unidos invitan a la población a recibir la inmunización para pronto acabar con la pandemia y explican junto a sus esposas los motivos por los cuales buscan que pronto acabe la pandemia.

Destaca el deseo de Hillary Clinton de volver de manera presencial al trabajo, mentiras que Barack Obama resalta su intención de visitar a la madre de Michelle, mientras que George Bush al igual que muchos ciudadanos estadounidenses anhela regresar a un estadio de béisbol para presenciar un partido de los Texas Rangers, equipo del que es aficionado.

Finalmente los mandatarios destacan que la aplicación de las vacunas en Estados Unidos ayudará a salvar miles de vidas y detener la pandemia.

Michelle and I got vaccinated against COVID-19 because we know it’s the best way to beat this pandemic, protect one another, and get the country back up and running again. So I hope you’ll get the vaccine as soon as it’s available to you. It could save your life. pic.twitter.com/OJLwZbv0iz

— Barack Obama (@BarackObama) March 11, 2021