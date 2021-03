Cierran CESCO de Guayama por caso de COVID-19

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), anunció que la oficina del CESCO de Guayama se encuentra cerrada por un caso de COVID-19.

Ciudadanos que tenían cita pueden acudir a cualquier otro CESCO con la evidencia de la cita para adquirir los servicios.

Ante esto, el centro comercial Céntrico, donde opera el CESCO, anunció que todas sus operaciones continúan de manera regular.

"Como ya es costumbre, continuamos observando los más estrictos protocolos de salubridad para evitar la propagación y contagio del COVID-19, en protección de nuestros inquilinos y visitantes", dijo la administración en comunicación escrita.

Céntrico opera en horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a jueves; de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. viernes y sábado; y de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. los domingos.

Aviso Importante

Abierto Cesco Caguas.

Cerrado Cesco Guayama por caso de Covid-19. Ciudadanos con cita en dicho Cesco, pueden acudir al CESCO de su preferencia con la cita que tenían para CESCO Guayama.https://t.co/PvWepNL34N @fortalezapr — DTOP (@DTOP) March 8, 2021

Te recomendamos: