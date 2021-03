Abrirán dos hoteles en el municipio de Ponce

El alcalde del municipio de Ponce, Luis Irizarry Pabón, celebró el anuncio de la compañía Marriott y auguró un despunte económico para la ciudada señorial y la región sur de Puerto Rico.

“Esta noticia llegó a coronar un fin de semana de éxitos y noticias positivas para la ciudad. Me siento sumamente orgulloso de que este tipo de inversión se haga de la mano de dos familias ponceñas que creen en su ciudad, que viven y sienten por Ponce y saben que es la ciudad ideal para levantar sus negocios, residir y servir de instrumentos para compartir las bondades que tiene para ofrecerle al que nos visita. Esta administración continúa dando pasos importantes que nos posicionarán en el sitial del que nunca debimos haber caído, el resto de Puerto Rico mirará para acá como un referente de vanguardia y excelencia en la ejecución. No me cabe la menor duda, de que con el impulso que le daremos a nuestro aeropuerto, los pasos afirmativos que estamos dando con relación al puerto, nuestro Complejo Ferial y la aportación invaluable de nuestra gente, le abriremos las puertas a un rotundo éxito que irradiará y contagiará a todo el distrito”, afirmó Irizarry Pabón.

Por su parte, el director de la oficina de Fomento Turístico del Municipio Autónomo de Ponce, Iván “Yuye” Rodríguez está de pláceme y se expresó entusiasmado al recibir la confirmación de que el antiguo hotel Ponce Intercontinental, abrirá bajo bandera de Marriott International Inc.

“Estamos hablando de que en Ponce se establecerá una compañía hotelera sólida, con presencia en casi todo el globo y una cartera de clientes selectos de miles de personas que ahora mirarán a la ciudad como un posible destino donde hacer negocios o vacacionar. Yo veo esto como un juego de ajedrez y todas las piezas van cayendo en su lugar, el mundo comienza a vencer la pandemia, en la administración municipal hemos devuelto espacios públicos de esparcimiento, la actividad turística comienza a recuperarse, han ocurrido inversiones nuevas, regresan los vuelos a Mercedita, el turista interno y externo ha llegado y ahora seguimos sumando cuartos de hotel. Este tipo de inversión no se hace en el vacío, cuando Marriott apuesta a un destino, es porque existe la infraestructura, la demanda y el potencial de un volumen de negocios recurrente. Ponce demuestra una vez más, que es la ciudad ideal para el turista, para la aventura, para la inversión, para crear memorias y vivir experiencias inolvidables”, enumeró el director turístico.

La construcción del Aloft se realiza en un predio de terreno ubicado en el Ponce Bypass, contiguo a la Ave. Santiago de los Caballeros, mientras que el Tribute Portfolio tiene pautada su inauguración para el 2022, en las facilidades del mítico Ponce Intercontinental Hotel que ubica en el cerro de El Vigía, hospedería que cerró sus puertas en la década de los 70 y desde entonces han sido múltiples los intentos fallidos por reanudar sus operaciones.