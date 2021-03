Senado aprueba proyecto para sacar del limbo a familias realojadas por proyectos de Comunidades Especiales

El Senado aprobó el jueves el proyecto 190 que atiende el hecho de que el Departamento de la Vivienda aún paga los alquileres de unas 20 familias que fueron realojadas por proyectos realizados por Comunidades Especiales.

Según la legislación, se busca establecer un proceso ordenado entre el Departamento de la Vivienda; la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (“ODSEC”) y el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales (“Fideicomiso”), con el propósito de poner fin "a la incertidumbre e injusticia que enfrentan decenas de familias e individuos realojados en alquileres temporeros por el programa de Comunidades Especiales de Puerto Rico; para operacionalizar el Programa de Comunidades Especiales".

La autora de la medida, la senadora Gretchen Marie Hau, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, celebró la semana pasada una vista pública para atender el proyecto.

En ese momento varias organizaciones comunitarias y agencias gubernamentales respaldaron el proyecto de de la senadora del PPD. “El Proyecto del Senado 190 es un proyecto misericordioso, y es sin lugar a dudas un proyecto de gente. No podemos permitir que ni una sola persona continúe viviendo en la incertidumbre sin saber qué sucederá mañana. Pero lo imperdonable es mantener a nuestros adultos mayores en este esquema. Ni uno solo merece derramar una lágrima más, tampoco merecen ir a dormir con preocupaciones sobre su presente o su futuro, y que aún hoy no tienen sus títulos de propiedad. Este proyecto no es solo una solución para el problema que actualmente tenemos, sino que dicta las pautas de su funcionamiento futuro”, destacó la semana pasada.

