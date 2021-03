Nueva Zelanda emite nueva alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 8,0

Órdenes de evacuación fueron emitidas para los neozelandeses que viven en algunas áreas de la costa este de la Isla Norte después de que un tercer terremoto azotara el área el viernes.

El último fue un terremoto de magnitud 8.0 que sacudió las islas Kermadec, al noreste de la Isla Norte de Nueva Zelanda. Esto se produjo poco después de un terremoto de magnitud 7,4 en la misma región.

Anteriormente, otro gran terremoto de magnitud 7,2 golpeó a unos 900 kilómetros de distancia en el este de la Isla Norte y fue sentido por decenas de miles, provocando su propia alerta de tsunami. Esta advertencia se levantó más tarde.

TSUNAMI UPDATE

A marine tsunami warning has been issued for Norfolk Island following an 8.1 magnitude earthquake north of New Zealand on Friday morning.

No threat to the Australian mainland at this stage.



— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) March 4, 2021