Informes de la Contraloría habían señalado estado vehículos y embarcaciones en DRNA desde el 2013

La Contraloría de Puerto Rico dio a conocer este jueves, que las situaciones públicas que se han vertido con respecto al estado de los vehículos y embarcaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ya se habían advertido desde el 2013 en dos Informes de Auditoría.

A raíz de los hallazgos, la Oficina del Contralor había formulado recomendaciones y establecido planes de acción correctiva para corregir las faltas de control y múltiples deficiencias con la propiedad del DRNA.

“En muchas ocasiones vemos poca atención de algunas entidades a las recomendaciones de la Oficina del Contralor. Los informes de auditoría son un instrumento valioso para corregir las situaciones que se detectan y mejorar la administración de la propiedad y de los fondos públicos. El no actuar de forma inmediata y responsable, provoca que los hechos señalados se agraven con el tiempo y el remedio tenga un costo mayor al erario”, expresó la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso en declaraciones escritas.

El Informe DA-13-46 de 2013 había señalado que no se había actualizado el Reglamento de Administración y Control de la Flota de Vehículos de 2002 lo cual podría aumentar el riesgo de pérdida, uso indebido de los vehículos de motor y dificultaría fijar responsabilidades en caso de irregularidad.

El Informe DA-15-25 de 2015, en particular, contenía ocho hallazgos y la opinión era adversa. Este informe había revelado, múltiples faltas de control en las operaciones de la Sección de Transportación adscrita a la División de Servicios Generales del DRNA.

Los auditores habían hallado que el Registro Electrónico no incluía el costo de 638 vehículos de la flota, no indicaba la región asignada a 55 vehículos y no agregaron al registro, ocho unidades compradas por 177,000 dólares. Además, el 89 por ciento de los vehículos, embarcaciones, arrastres y equipo pesado, carecían de número de propiedad y dos embarcaciones de la Unidad Marítima de Boquerón estaban en estado de abandono.

Desde el 2013 se han publicado ocho informes de auditoría sobre las operaciones del Departamento, también sobre las multas por violaciones a las leyes ambientales, permisos de franquicias de aguas y bienes de dominio público, así como sobre los contratos de servicios profesionales y área de compras. Estos son: el DA-13-46, DA-14-25, DA-14-34, DA-15-25, DA-15-30, DA-16-37, DA-16-40 y el DA-17-30.

