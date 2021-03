Discuten en el Congreso impacto del cambio climático en los territorios

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos efectúa este jueves una vista pública para discutir el impacto del cambio climático en los territorios.

En la vista depondrán de Puerto Rico la meteoróloga, Ada Monzón como presidenta del EcoExploratorio – Museo de Ciencias de Puerto Rico y Rafael A. Machargo Maldonado – secretario del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico. Los demás deponentes son: Su Excelencia Gerald M. Zackios – Embajador en los Estados Unidos en la República de las Islas Marshall; Jean-Pierre L. Oriol, Comisionado del Departamento de Planificación y Recursos Naturales de las Islas Vírgenes; Zena Grecni – especialista en evaluación del clima sostenido, Centro Este-Oeste; y el doctor Austin Shelton , director del Centro para la Sostenibilidad de las Islas de la Universidad de Guam.

La medida, que aún está en la etapa de borrador, busca proveer la planificación, mitigación, adaptación y resiliencia del cambio climático en los territorios de los Estados Unidos y las Repúblicas Asociadas en el Pacífico, y para otros fines.

La congresista destacó la importancia de la intención de la medida al abordar temas vitales para los territorios como lo son las consecuencias del cambio climático, la dependencia del petróleo y la diversificación de fuentes de energía, entre otras. Sobre esta última, la comisionada la destacó como paso vital para crear la confianza necesaria en esta utilidad para sostener una industria de manufactura.

Por otra parte, levantó bandera al señalar que no se está contando con herramientas ya existentes para llevar a cabo los objetivos de la medida; sobre la sugerencia de incluir a Puerto Rico bajo la definición de insular, la comisionada advierte que esto trastocaría varias disposiciones de leyes y programas aplicables a Puerto Rico; además cuestionó que no se le esté pidiendo a la Rama Ejecutiva federal su opinión a pesar de que son ellos quienes la implementarían.

El borrador incluye parte de la medida de la comisionada de autorizar el desarrollo de energía eólica marina en aguas federales adyacentes a los territorios, sin embargo, excluye la parte de distribución de fondos para la protección de los arrecifes de coral.

A continuación, las expresiones de la comisionada residente, Jenniffer González Colón, al comienzo de la vista pública donde subraya las aéreas que deben mejorar en el borrador de la medida, sus objeciones y respaldo.

“Gracias a los deponentes por estar de manera virtual con nosotros hoy. Quiero en particular dar la bienvenida a dos deponentes de Puerto Rico, la señora Ada Monzón y al secretario del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, Rafael Machargo.

Me gustaría también reconocer, en parte, la intención detrás del borrador que tenemos ante nosotros hoy. No es ningún secreto que los territorios, como otras comunidades costeras a lo largo de la nación, enfrentan retos climáticos únicos tales como la erosión costera, el alza en el nivel del mar, y el impacto de eventos extremos meteorológicos. Reconocemos la necesidad de abordar estos temas, construir resiliencia e implementar medidas de mitigación.

Reconocemos, además, que los territorios dependen grandemente de productos del petróleo importados para cumplir con nuestras necesidades energéticas. En Puerto Rico, las centrales eléctricas de petróleo generan al menos la mitad de toda la electricidad en la isla, mientras que las fuentes de energía renovable solo aportan el 2.5% de la generación eléctrica.

Como muchos, soy sensible a cómo tratamos al planeta y reconozco que deberíamos aumentar nuestro uso de fuentes de energía renovables. Sin embargo, también apoyo un enfoque energético que incluya otras fuentes de energía que mencioné antes. Soy una firme proponente del gas natural licuado, que proporciona energía barata, limpia y confiable. La confiabilidad es crucial para Puerto Rico, especialmente para apoyar y expandir nuestras industrias farmacéutica y manufacturera.

El proyecto de ley, la Ley de Cambio Climático para Áreas Insulares, autoriza aproximadamente $200 millones a través de una serie de nuevos programas de fondos y oficinas dentro del Departamento del Interior, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el Departamento de Energía y la Agencia de Protección Ambiental. (EPA).

Mientras tenemos recursos disponibles para las áreas insulares de los Estados Unidos, me temo que este proyecto de ley hace poco para estudiar los programas y funciones existentes que podrían respaldar algunos de los objetivos previstos en la legislación.

Además, me preocupa una disposición en el proyecto de ley que enmendaría la definición de “áreas insulares” bajo la Sección 1469a del Título 48 del Código de los Estados Unidos para incluir a Puerto Rico. Actualmente, esta sección solo se aplica a los otros cuatro territorios y autoriza a las agencias federales a renunciar a los requisitos de pareo aplicables para ellos. También autoriza a las agencias federales a consolidar asignaciones a un territorio en particular bajo múltiples programas. El territorio individual puede entonces determinar la proporción de la asignación consolidada que se gastará en diversas actividades.

Me temo que agregar a Puerto Rico a la definición de áreas insulares bajo el Título 48 podría tener consecuencias no deseadas y trastocaría cómo funcionan los programas de subvenciones federales en la Isla. Actualmente, a menudo a Puerto Rico se le trata como un estado para propósitos de múltiples asignaciones federales. Me preocupa que autorizar a las agencias a consolidar los fondos para la isla no solo afectaría la forma en que se llevan a cabo los programas federales, sino también la cantidad de fondos para los que somos elegibles.

Además, me percato que la medida incluye una parte de la Ley de energía eólica marina para territorios, legislación bipartidista que he presentado para estudiar y, si es posible, autorizar el desarrollo de energía eólica marina en aguas federales adyacentes a los territorios. Sin embargo, no incluye las disposiciones sobre distribución de ingresos y conservación de los arrecifes de coral del proyecto de ley. Tengo la esperanza de que podamos hacer avanzar ese proyecto de ley en su totalidad de manera independiente en este Congreso.

Finalmente, estoy profundamente preocupada de que no escucharemos a ningún deponente de la Administración federal que se encargará de implementar este proyecto de ley si se convierte en ley.

"Le pido respetuosamente, señor presidente, que solicitemos formalmente a la Administración federal sus comentarios y brindemos a los miembros de este Comité la oportunidad de hacerles preguntas. No está claro si alguno de estos programas o funciones de oficina sería duplicado o redundante”.

