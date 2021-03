Así se burlaron las redes del empresario encapuchado

Un enmascarado y cero respuestas… así fue la supuesta reacción de la empresa D.R. Consulting que cobró $180 mil al Comité de Ricardo Rosselló por trabajos alegadamente de comunicaciones, aunque sin ninguna experiencia en el campo.

La intervención del encapuchado —que se limitó a decir que D. R. Consulting no es una empresa fantasma, que cobraron los dos cheques por consultoría y que supuestamente sigue operando, pero en otras facilidades que no son las de su incorporación— se dio en el programa de televisión Jugando Pelota Dura.

Los propios integrantes del programa restaron credibilidad a las expresiones del encapuchado y plantearon que se levantaron más dudas que respuestas. Pero su incredulidad no fue exclusiva, pues en las redes sociales se cuestionó al encapuchado.

Aquí algunas de las reacciones en redes a la peculiar entrevista:

“¿Cuándo tu has visto un relacionista público encapuchado?” – @leoaldridgepr

No me había enterado que en Puerto Rico enmendaron la Ley de Corporaciones y ahora además de con fines de lucro y sin fines de lucro, existen las corporaciones encapuchadas. Por favor, alguien que me ilustre. @JugandoPelotaPR @leoaldridgepr @AlexDelgadoPR @ferdinandpr

