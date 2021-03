La carta de 'El Chapo' Guzmán que perjudicó a su esposa y fue hallada por el FBI

Emma Coronel Aispuro pasó de ser una exreina de belleza rodeada de lujos y acaparar todas la miradas durante en juicio de Joaquín "el Chapo" Guzmán hace dos años a ser detenida en Estados Unidos por su supuesta implicación en el narcotráfico internacional y tras años exhibiendo una vida de lujos.

Nacida hace 31 años en California (EE.UU.), Coronel tiene la doble nacionalidad estadounidense y mexicana y muy pequeña se mudó con sus padres a La Angostura, en el norocciental estado de Sinaloa, México.

La carta de 'El Chapo' que compromete a Emma Coronel

Sin embargo, un informe del Buró Federal de Investigación (FBI) reveló una prueba sobre instrucciones para las operaciones internacionales del cartel de Sinaloa, entre ellas el escape por un túnel subterráneo: una carta escrita por el Chapo que Coronel debía entregar al Cleto, un supuesto traficante de heroína en Durango (Ciudad de México).

“(…) Tú sabes quién tiene los papeles de ese lugar. Envíaselos a las gemelas, por favor. La madre de las gemelas les dirá algo a ti y a mis hijos. Por favor, esté alerta, compadre. Ella le explicará. (…). La madre de las gemelas les llevará un mensaje a todos ustedes para que vean personalmente”. De acuerdo con la investigación, esta carta se realizó mientras el Chapo estaba en la prisión del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, en 2014.

“Coronel conoce y entiende que el Cártel de Sinaloa es el cártel más prolífico de México. Coronel conocía que las ganancias de la droga que ella manejaba durante su matrimonio con Guzmán se derivaban de estos envíos. Además, de 2012 a 2014 Coronel transmitió mensajes a nombre de Guzmán para promover las actividades del narcotráfico”, dijo el agente del FBI, Eric McGuire.

Según un comunicado del Departamento de Justicia del país norteamericano, Coronel está acusada de "participar en una conspiración" para distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana para su "importación ilegal" a Estados Unidos.

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó mantener detenida temporalmente sin posibilidad de fianza a Emma Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán, acusada de narcotráfico. Si la declaran culpable podría ser condenada, incluso, con cadena perpetua.

UNA HISTORIA DE AMOR SIN EDAD

A la edad de 17 años, en una fiesta en el estado de Durango, la modelo conoció a Joaquín Guzmán (que tenía 51) y comenzó una relación que se formalizaría en una boda nada multitudinaria cuando ella cumplió 18 años. Sin embargo, la boda nunca se confirmó públicamente.

Lo que sí se confirmó fue la paternidad de la pareja, que en 2011 tuvieron a las gemelas María Joaquina y Emaly, que nacieron en Los Ángeles.

La esposa del narcotraficante más buscado y célebre de México se convirtió después del matrimonio en un símbolo que retrataba a las mujeres mexicanas que se relacionan con alguien del narco y terminan, en muchas ocasiones, involucradas en los negocios ilícitos de su marido y de quienes lo rodean.

Ella, que había sido reina de la belleza en el “Festival del Café y La Guayaba”, se convirtió en una mujer opulenta que siempre portaba ropa y joyas caras. Y además, no era la esposa de cualquier narcotraficante, sino del Chapo, quien llegó a escaparse de prisiones mexicanas en dos ocasiones. Por ello, se colocó en el foco de la opinión pública.

Entre 2018 y 2019 se celebró en Nueva York el juicio al Chapo y la exreina de belleza captó la atención de quienes cubrían el caso por sus espectaculares atuendos y su presencia diaria y siempre contundente. Incluso algunos medios la bautizaron como "la Kardashian mexicana", en referencia a las hermanas estadounidenses empresarias que llevan ese apellido.

Después de concluir el juicio, Coronel publicó a través de redes sociales una emotivas carta en la que reiteraba su amor por Guzmán. "Siempre contará conmigo", decía.

"Hablo de años de convivir con él. No me pueden vender otra versión de Joaquín y aunque hace mucho tiempo que no tenemos contacto, mi esposo sabe lo mucho que lo quiero", indicó entonces.

Aunque durante años se ha señalado a Emma Coronel de participar en los negocios de su marido (e incluso en sus fugas), hasta el momento nunca se la había investigado directamente.

