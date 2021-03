Cámara aprueba reasignar más de $400 mil al municipio de Hormigueros

La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el representante Jesús Santa Rodríguez, aprobó hoy, martes, la Resolución Conjunta de la Cámara 71 para reasignar al Municipio de Hormigueros el presupuesto de $431,829.93 para obras y mejoras permanentes.

“Esos fondos ya habían sido asignados a este municipio. Con esta reasignación, esos fondos podrán ser utilizados para darle servicios directamente a nuestra gente”, explicó el autor de la medida, el representante por el Distrito 20, Kebin Maldonado Martiz en comunicación escrita.

Por medio de una votación híbrida, a través de llamada telefónica y de forma presencial, la Resolución fue aprobada por los representantes con nueve votos a favor, ninguno en contra y cero abstenidos.

El monto de $431,829.93 proviene de la Resolución de la Cámara 612-2004 por la cantidad de 340 dólares, del Inciso 11, Apartado C del Distrito Representativo 20 de la R. C. 1411-2001 por la cantidad de 489.93 dólares, del Inciso b, Apartado 29 de la R. C. 30-2011 por la cantidad de 25,000 dólares, del Inciso a, Apartado 29 de la R. C. 92-2012 por la cantidad de 15,000 dólares y del Inciso a, Apartado 16 de la R. C. 95-2013 por la cantidad de 391,000 dólares; para ser utilizados para obras y mejoras permanentes en el Municipio de Hormigueros; para autorizar la contratación de las obras y para el pareo de fondos reasignados.

