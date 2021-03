Vacunas de Johnson & Johnson llegarán a Puerto Rico entre jueves y viernes

El Departamento de Salud podría recibir la entrega inicial de vacunas de la compañía Johnson & Johnson este jueves o viernes, dependiendo del momento en que las autoridades federales reciban la solicitud de parte del gobierno.

El primer cargamento, precisó la directora del Programa de Vacunación de la agencia, Iris Cardona, asciende a 28,800 dosis de esta vacuna, cuyo proceso de inmunización no requiere de una segunda inoculación, en contraste con las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer o Moderna.

“Si las solicitamos hoy o mañana estarían llegando jueves o viernes, y entonces se pautarían actividades dependiendo de si llegan. Tenemos ya en agenda actividades con algunos albergues de personas sin hogar para la semana que viene. También tenemos en agenda completar la vacunación de unos grupos de primeros respondedores que faltaban dentro de la fase 1-B, y después movernos. Seguimos con el norte e interés de avanzar en la vacunación de adultos mayores y esto presenta una alternativa nueva en el sentido de que puedes impactar una comunidad, vacunaste un gran número de personas y no tienes que regresar dentro de tres o cuatro semanas”, esbozó Cardona, al reiterar que aún no se conoce cómo será el flujo semanal de entregas de la vacuna de Johnson & Johnson luego de recibido el cargamento inicial.

La infectóloga recordó que la vacuna de Johnson & Johnson, elaborada por su subsidiaria Janssen, puede ser almacenada a temperatura de nevera, lo que permitirá entregarles dosis directamente a proveedores que no cuentan con ultrarefrigeradores como los que se necesitan para guardar las vacunas de Pfizer y Moderna, a 80 y 20 grados Celsius bajo cero, respectivamente.

La vacuna de Johnson & Johnson, mientras permanezca refrigerada, tiene vida útil de hasta tres meses, aunque la intención es que se administren de la forma más expedita posible.

“Hay unas enfermedades definidas por el CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) que tienen riesgos mayores de complicaciones. De esos grupos hemos empezado a vacunar algunos pacientes, como los de diálisis, que están dentro de los que más riesgo tienen de mortalidad por Covid. Después están los pacientes contra ciertos tipos de cáncer, que están definidos, y ahí lo que esperamos es que el paciente tenga la opción de buscar el servicio donde recibe su atención médica o donde compra sus medicinas. Eso sería viable una vez se avance con las personas de mayor edad porque ya tenemos múltiples farmacias que estarán recibiendo una asignación fija de dosis”, dijo Cardona, aludiendo a grupos poblacionales ubicados en la subfase 1-C del proceso de vacunación.

La subfase 1-B incluye a adultos de más de 65 años no institucionalizados, grupo del que se estima quedan por inocular sobre 400,000 personas.

En la entrevista con Metro, Cardona señaló que la orden administrativa del Departamento de Salud que definirá los grupos con elegibilidad para ser vacunados se estaría emitiendo entre hoy y mañana.

Hoy, precisamente, expira la Orden Administrativa 480, que restringió el proceso de vacunación a adultos mayores y empleados de escuelas desde el 2 de febrero.

La nueva orden “estaba bajo evaluación del secretario (Carlos Mellado). Ya están los criterios. Si sale en el día de hoy o mañana no te puedo decir, pero me consta que está bajo la evaluación del secretario. Va a incluir que podamos completar la vacunación de ciertos grupos que se habían puesto en pausa (y) los ejercicios dirigidos a personas sin hogar, aunque no tengan 65 años de edad, para hacerlo todo en ley”, sostuvo la también exsubsecretaria de Salud.