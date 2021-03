El designado secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado López, aseguró en la mañana de hoy, lunes, que la gente en Puerto Rico y los turistas "están al garete".

"Hay muchos lugares y te voy hacer bien honesto… la gente está al garete. La gente está en Puerto Rico al garete y obviamente uno no puede estar en dos sitios a la vez", dijo el doctor en entrevista con WKAQ 580am.

Este añadió que: "En La Placita (de Santurce) el viernes fue desastroso y no tuvimos la oportunidad de estar allí porque estábamos por Naguabo. Esto es algo individual y ahora mismo como yo he dicho, queremos abrir las escuelas, hay muchos municipios que están en rojo, ciertamente si se continúa con este patrón de comportamiento pues claro que va haber contagios en ese municipio. Tenemos que pensar y ser conscientes con esto. Esto no se ha acabado".

Además, el secretario la emprendió contra las personas que visitan la isla en medio de la pandemia.

"Los turistas están olvídate… en un lugar que no hay COVID y está mal. En Puerto Rico estamos tratando de acabar con la pandemia, vemos como todos los días las hospitalizaciones bajan… pero también vemos que por las noches hacen fiestas, la gente sin mascarilla, los turistas que vienen por ahí sin mascarilla…", indicó.

Por otra parte, el designado secretario confirmó que en Puerto Rico hay más de 450 mil personas vacunadas contra el coronavirus.

"Este fin de semana fue uno brutal de vacunación. Tuvimos 15 centros simultáneos. Desde el miércoles comenzamos a vacunar. Fuimos a una gran cantidad del campo, incluyendo Orocovis, Barranquitas y por ahí seguimos por un montón de diferentes pueblos".

Secretario de Salud asegura que la gente en Puerto Rico está "al garete"

Carlos Mellado – secretario de Salud Carlos Mellado – secretario de Salud Publicado por WKAQ 580 en Lunes, 1 de marzo de 2021

Noticia recomendada: