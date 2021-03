Exalcaldesa de Aguadilla dice ducha en alcaldía la compró con fondos privados

La exalcaldesa de Aguadilla, Yanitsia Irizarry, tildó de falsas las expresiones del actual alcalde, Julio Roldán, quien aseguró que el municipio habría incurrido en gastos para lujos adquiridos por su antecesores que van desde equipo para un gimnasio privado hasta una ducha en la oficina del ejecutivo.

"Me apena el desconocimiento del nuevo alcalde sobre la propiedad y facilidades municipales. La bañera/ducha instalada en el baño de la oficina del alcalde, no es propiedad municipal, la misma fue comprada y costeada con fondos privados de esta servidora. NO se invirtió un solo centavo de fondos municipales", dijo Irizarry en declaraciones escritas.

En entrevista con NotiUno 630, Roldán detalló que "en el tercer piso del anexo de la alcaldía hay 65 mil dólares en equipo de levantamiento de pesas, un gimnasio privado del exalcalde que no se usaba, y ahora esa maquinaria se va a mover para la pista de patinaje para el disfrute de los aguadillanos. La oficina del alcalde cuenta con una ducha espectacular, de puro lujo que eso fue creado por la pasada alcaldesa…mucho derroche de dinero".

Sobre el gimnasio del exalcalde Carlos Méndez, Irizarry aseguró que "es una facilidad reglamentada como beneficio marginal para todos los empleados del Municipio de Aguadilla y NO del ex alcalde. Es discreción del nuevo alcalde eliminar dicho beneficio establecido desde hace más de 4 años para los empleados municipales".

