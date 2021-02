Gobernador tilda de 'lamentable' hallazgo de vacunas en Morovis

El gobernador Pedro Pierluisi dijo el jueves que espera que no siga ocurriendo apariciones de dosis no administradas de la vacuna contra el COVID-19, hecho que catalogó como lamentable.

“Cada vez que tenemos una situación que envuelva vacunas que no se están aprovechando, pues es lamentable. Gracias a Dios, estamos hablando de 21 dosis por lo que he visto reseñado por los propios medios. Lo importante es que no siga recurriendo”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Tenemos una cantidad enorme de vacunas disponibles y cada vez va a ser mayor porque el presidente Biden ha hecho un compromiso y ya está a punto de salir la certificación para la vacuna de Johnson & Johnson, el gobierno federal ha comprado una cantidad bien significativa de esas vacunas. Así que, lo importante es que se siga vacunando todo el pueblo. La meta sigue siendo que la gran mayoría del pueblo esté vacunada a finales de verano”, añadió.

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, dio detalles adicionales de los responsables de las vacunas de COVID-19 abandonadas en el municipio de Morovis.

“Tras el reporte de la pérdida de vacunas identificadas esta tarde, he sido informado que se trata de vacunas entregadas a la farmacia Walgreens, bajo el contrato federal para los Centros de Cuido Prolongado”, dijo Mellado López en declaraciones escritas.

“He ordenado una investigación inmediata sobre lo sucedido para adjudicar responsabilidad y referir al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), y al Departamento de Justicia o cualquier otra agencia con jurisdicción. La Oficina de Investigación de Salud tendrá 24 horas para indagar y someter un informe. El manejo de la vacuna en la emergencia requiere que todos los proveedores actúen con la mayor responsabilidad posible”, añadió.

En conferencia de prensa, el secretario expresó indignación por el incidente.

“Cuando hay mucha gente esperando por la vacuna en Puerto Rico, en el pueblo de Morovis aparecen dos dosis de Moderna con dos jeringuillas. Demás está decir que ya me comuniqué con el secretario de Seguridad Pública y ya nuestro personal de investigación está en Morovis entrevistando a la persona que encontró la nevera y otras personas”, dijo Mellado López.

“Demás está decirles que, ya llegando a los 10 mil pies de altura, hay un mal manejo”, añadió.

“Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias para que se sepa qué pasó”, expuso.

La Policía informó en la tarde, que un ciudadano se percató en la carretera del sector La Alianza de la Calle Girasol del Barrio Barahona en el pueblo de Morovis, de una caja de cartón que en su interior contenía vacunas del Covid-19.

Según la Uniformada, informó el ciudadano el cual llego al Cuartel Municipal de Morovis, que encontró una caja de cartón que en su interior contenía una nevera color blanca, con jeringuillas y una cajita con vacunas de la Compañía Moderna.

Además, durante la conferencia de prensa, Mellado López informó que se añadieron dos casos ocurridos en enero de la nueva cepa del COVID-19 en el área oeste. La Ponce Health Sciences University fue quien detectó los casos que fueron llevados a análisis ante el Centro de Control de Enfermedades (DCD, por sus siglas en inglés) y aseguró que no existe datos de la propagación de esta cepa del COVID-19 en la Isla.

Además, durante la conferencia de prensa, Mellado López informó que se añadieron dos casos ocurridos en enero de la nueva cepa del COVID-19 en el área oeste. La Ponce Health Sciences University fue quien detectó los casos que fueron llevados a análisis ante el Centro de Control de Enfermedades (DCD, por sus siglas en inglés) y aseguró que no existe datos de la propagación de esta cepa del COVID-19 en la Isla.

