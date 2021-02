Teme que elección de congresistas criollos sea otra "bomba de humo" del PNP

La aspirante a uno de los cargos de la delegación congresional de Puerto Rico en Washington, Zayira Jordán, asegura que su participación en esta elección especial es la que le da credibilidad al proceso, ya que sospecha esto es otra “bomba de humo” del Partido Nuevo Progresista con el tema de la estadidad.

En el podcast Con Los Editores, Jordán dijo sospechar que este proceso terminará no llevándose a cabo por las “vallas” que se ponen en el proceso para aspirar al cargo. “Yo tengo toda la intención de participar si es que se diera el proceso, pero me sospecho, y temo, que debido a que ahora mismo tenemos solo tres días más para poder hacer un radicación con un sinnúmero de requisitos extensos, las personas que quieran aspirar van a tener unas limitaciones tremendas. Yo misma publiqué ayer unos videos sobre mi proceso de buscar los documentos que necesitaba, sabemos que las agencias de Gobierno están básicamente cerradas y limitadas en términos de operaciones, tenemos unas vallas tremendas que me hacen sospechar que este proceso en realidad es de nuevo una bomba de humo que está tirando el Partido Nuevo Progresista para decir que hizo algo respecto a la estadidad”, comentó.

Jordán, asegura que su candidatura la que le da una credibilidad al proceso ya que según ella, “cuando lleguen a Washington seis delegados, y todos sean del PNP, van a preguntar posiblemente, y ese más del 40 por ciento que votó por la estadidad que no pertenece al PNP, ¿donde estará su representación?”.

“Desde el principio este proceso ha sido bien extraño, en el sentido que yo me comuniqué repetidamente durante semanas con la Comisión Estatal de Elecciones para ver cuales eran los reglamentos que se iban a seguir y como se iban a radicar las aspiraciones y todo ese tipo de cosas, y no había ninguna claridad. Hace unas semanas antes de yo hacer la aspiración electrónica, someter los detalles a través del sistema electrónico, fue cuando entonces dijeron que iban a publicar una proclama y que iba abrirse el sistema”, agregó.

Pese a la crítica que presenta la también excandidata a la comisaría residente por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Jordán asegura que seguirá adelanto con su aspiración ya que tiene interés en mover el tema de la estadidad en la capital federal y en cualquier otro espacio.

Esta elección especial se realizará en el mes de mayo y se podrán escoger a seis personas que busquen la estadidad para Puerto Rico. De estos seis, dos son para el Senad y los otros cuatro a la Cámara federal.

