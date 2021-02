Sorprendido Pierluisi ante expresiones de “Johnny” Méndez sobre posible veto al Retiro Digno

Los líderes de la delegación novoprogresista en el Senado no ofrecieron garantías sobre su apoyo al proyecto que busca crear una Ley de Retiro Digno a empleados públicos, medida que fue aprobada esta tarde en la Cámara de Representantes.

El asesor de asuntos legislativos del gobernador Pedro Pierluisi, Carlos Rivera Justiniano, en tanto, aseguró que, de momento, no existe intención de vetar el proyecto en caso de que llegue al escritorio de La Fortaleza, poco después de que el expresidente cameral Carlos “Johnny” Méndez hiciera un llamado a la Asamblea Legislativa a derrotar un potencial veto ejecutivo.

“El portavoz de nuestro partido en la Cámara (Méndez) no estuvo con nosotros en la reunión porque precisamente se estaba discutiendo ese proyecto allá. Este servidor conversó con el gobernador sobre las expresiones que hizo el representante Méndez. No sabemos de dónde ‘Johnny’ sacó la idea de que el gobernador lo iba a vetar, porque la medida ciertamente está en discusión y no tenemos el lenguaje”, manifestó Rivera Justiniano luego un encuentro en La Fortaleza entre Pierluisi y los senadores Thomas Rivera Schatz y Carmelo Ríos.

“Nosotros desde el ejecutivo nos encontramos dándole seguimiento a ese proyecto y atendiendo lo que el portavoz ha planteado públicamente: cero recortes adicionales a las pensiones y una protección a las pensiones en contra de las determinaciones que está planteando la Junta de Control Fiscal (JCF). Si el proyecto contiene esos lineamientos, el gobernador se expresará cuando la medida llegue ante su consideración”, añadió Rivera Justiniano, quien se desempeñó como asesor de Méndez en el pasado cuatrienio.

Rivera Schatz, portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, recordó que bajo la pasada Legislatura se aprobaron tres leyes que pretendían mejorar las condiciones de retiro de empleados públicos, aunque las medidas enfrentan la oposición de la JCF y es incierto si en algún momento entrarán en vigor.

Durante el pasado cuatrienio, además, el Senado no dio paso a una medida similar al proyecto de ley de Retiro Digno, a pesar de que contó con apoyo multipartita en la Cámara de Representantes.

“Si es una buena legislación nosotros no tenemos problemas en examinarla. Tenemos que ver el detalle”, dijo Rivera Schatz, mientras Ríos, portavoz alterno de la Palma, subrayó que la medida fue aprobada con enmiendas en la Cámara baja.

Ríos, en tanto, señaló que “vemos con buenos ojos” el acuerdo que alcanzó anoche la JCF con grupos de bonistas que ostentan cerca de $18,000 millones en deuda del gobierno central.

“Siempre hemos dicho que queremos pagar lo que es razonable y que tenemos que empezar a pagar. Eso es diferente a lo que son los asuntos del retiro donde hemos tenido la posición clara de que no vamos a permitir (recortes), que vamos a defender las pensiones que tenemos porque ya ellos aportaron. Esta no es la primera vez, ya los servidores públicos aportaron y pagaron”, argumentó Ríos sobre las intenciones de la JCF de recortar las pensiones de aquellos jubilados que reciben sobre $1,500 mensuales.

En la reunión de esta tarde también debían participar Méndez y el portavoz alterno de la Palma en la Cámara baja, Gabriel Rodríguez Aguiló, pero no pudieron asistir luego de que se extendiera la sesión legislativa.