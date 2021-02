Sin luz en Ciales y Morovis por fuego en subestación

Una explosión en la subestación eléctrica de Ciales causó un fuego que dejó sin energía a varios sectores de este municipio y de Morovis.

La Autoridad de Energía Eléctrica aseguró que el fuego en la subestación ya estaba controlado y había sido producto de un fallo en un interruptor.

"Personal técnico trabajando para seccionalizar área afectada y devolver el servicio eléctrico a los clientes afectados", escribió la compañía en redes sociales.

Usuarios no tardaron en difundir videos de lo que se ve como un incendio de grandes proporciones en la localidad ubicada en el Barrio Jaguas.

Got this message: couple of minutes ago, my town (Ciales) just lost power entirely. Due to an explosion on Ciales energy supply.” Location: Barrio Jaguas. Street 149 kilometer 14.5. pic.twitter.com/xLJryC9PiU

— David Begnaud (@DavidBegnaud) February 24, 2021