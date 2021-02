Presidenta del PFEI plantea diferencias con Justicia son cosa del pasado

Pese a los choques que se observaron en los pasados años –y que tuvieron su punto cumbre tras la entrega del informe preliminar de la investigación del chat de Telegram–, la presidenta de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), Nydia Cotto Vives, aseguró que la comunicación entre el organismo y el Departamento de Justicia es “excelente”.

“La comunicación con el secretario de Justicia (Domingo Emanuelli) durante nuestra incumbencia ha sido excelente. Nos hemos reunido en varias ocasiones y hemos armonizado cómo va a fluir el trabajo”, planteó Cotto Vives en conferencia de prensa.

“En el caso del chat deben tener claro lo siguiente: no se trató de encontronazos con el Departamento de Justicia. Lo que ocurrió en ese caso es que la ley del PFEI obliga a hacer una resolución donde se contenga cuáles son los méritos o no para nombrar un fiscal especial independiente (FEI). Ante un referido del Departamento de Justicia que recomendaba que se nombrara un FEI contra 16 funcionarios, el PFEI tenía que explicar la razón por la cual solamente se nombró un fiscal contra seis de esos funcionarios, y que los restantes funcionarios quedaban relevados y se archivaban los casos. Eso no es un encontronazo, es hablar de un hallazgo de ley”, insistió la exjueza.

En la resolución que emitió el PFEI, en febrero de 2020, sobre el informe preliminar en el que el Departamento de Justicia recomendaba una pesquisa a profundidad contra todos los mimebros del chat de Telegram del que participaba el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, los exjueces señalaron que “no encontramos base para muchos de los delitos identificados por el Departamento de Justicia”.

Asimismo, puntualizaron que el informe preliminar no había sido “refrendado” por ninguno de los fiscales de la División de Integridad Pública, “apartándose del procedimiento regular en los casos bajo la jurisdicción del PFEI”.

Posteriormente, la entonces secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, emprendió contra el PFEI, al defender los méritos del informe preliminar.

“Una determinación del PFEI es algo similar a como trabajan los tribunales apelativos, de forma colegiada y que nos expresamos mediante resolución, que lo que hace es determinar cuál es el estado de derecho y sobre quién tenemos una cintila de pueba que podría ser presentada en el tribunal”, añadió Cotto Vives.

La presidenta del PFEI habló luego de una reunión del Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción, compuesto por los jefes de la Oficina de Ética Gubernamental, Departamento de Justicia, Departamento de Hacienda, Oficina del Contralor, Opfei, Departamento de Seguridad Pública, Oficina del Inspector General y el Negociado de la Policía, así como la fiscalía federal y el Negociado de Investigaciones Federales.

El gobernador Pedro Pierluisi igualmente participó del encuentro de las agencias de ley y orden.

En la rueda de prensa, Emanuelli defendió el mecanismo de acuerdos de culpabilidad preacordadas que derivan en penas mínimas para funcionarios que incurren en actos de corrupción pública. Sin embargo, sostuvo que “el pueblo está esperando” que las autoridades de justicia persigan penas más elevadas, y que el Departamento de Justicia así lo hará en los casos que queden bajo su jurisdicción.

“Las legaciones preacordadas en muchos momentos sirven de vehículo para que la persona salga convicta por muchas razones. Ahora, en los casos de Justicia, que no caen bajo el PFEI, esa recomendación (de procesar a fondo los casos) yo creo que es la que el pueblo está esperando. Que haya más fortaleza en los casos que hay que procesar para que caiga culpable el que incumpla. De la misma forma que el pueblo tiene que estar preparado para aquellos casos en que no haya prueba se archive, pero el que sea procesable, sea procesado y vaya a la cárcel”, subrayó Emanuelli al cuestionársele sobre la percepción de que los convictos por corrupción no enfrentan penas adecuadas a los delitos.

Pierluisi, en tanto, puntualizó que bajo su administración prevalecerá el respeto a todas las agencias de ley y orden, en una clara indirecta a su predecesora, Wanda Vázquez Garced, quien llegó a expresar públicamente que las autoridades acostumbraban a “fabricar” casos.

“En mi administración no voy a fomentar, tampoco a condonar cualquier ataque a cualquiera de estas instituciones o críticas injustas a cualquiera de estas instituciones. Estas instituciones están aquí para ser respetadas”, sostuvo el mandatario, quien al mismo tiempo expresó su agradecimiento a la “presencia” de las agencias federales.

En la rueda de prensa, Pierluisi igualmente señaló que uno de sus objetivos para el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción, además de colaborar en la batalla contra el mal uso de fondos públicos, es evitar la búsqueda de protagonismo entre las agencias.

“En esta reunión lo que prevaleció es el sentir de que no importa quién sea el que dio el paso al frente para combatir cualquier caso de corrupción, sea por la vía civil, administrativa o criminal, va a contar con el apoyo de todos los que están aquí presentes”, subrayó.

El Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción se creó al amparo del Código Anticorrupción de 2018.