Pedro Pierluisi aún no tiene candidato para ser contralor

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes, que aún no tiene a un candidato para el puesto de contralor de Puerto Rico.

“Lo que yo he comentado anteriormente y sigue siendo el caso es que, voy a consultar al presidente del Senado ese asunto. Y cuando haga ese nombramiento es que el presidente del Senado me haya dicho que por lo menos, a nivel del presidente no tiene objeción a la persona nominada”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

“Lo mismo voy a hacer con el presidente de la Cámara en el caso del contralor. Y es para evitar estar sometiendo un nombre para que entonces, pues, realmente no tenga un proceso de confirmación justo y razonable. Voy a trabajar eso con mucha deferencia en ambos cuerpos”, añadió.

Mencionó que hará el mismo procedimiento con el nombramiento al Tribunal Supremo.

“Se que tengo una legislatura controlada no por mi partido, por otro partido y lo que quiero es evitar controversias innecesarias. Pero sí, esos nombramientos se van a hacer en su momento”, culminó.

Pierluisi participó de una reunión del Grupo Anticorrupción en la Oficina de Ética Gubernamental.

“Aquí lo importante es que cambie la cultura que tenemos en todo Puerto Rico a la hora de interactuar con el gobierno, que cambie la cultura que tienen todos los que vienen a servir al gobierno para saber que lo que tienen que estar es venir desprendidos. Venir a servir, a ayudar a los demás, no a pensar en sí mismos. Esa es la naturaleza del servicio público y se ha perdido. Siguen pasando los mismos casos, es como si no aprendieran. Hay veces que dicen que uno no aprende por cabeza ajena, pero es hora de que se aprenda por cabeza ajena. ¿Cuántos casos más vamos a tener? Y es un patrón, es básicamente la misma conducta que se repite, basta ya de eso”, reclamó el mandatario.

Mencionó que reclamará a la Junta de Control Fiscal para lograr recursos adicionales para que la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso pueda hacer una auditoría de la deuda de Puerto Rico.

