Natal defiende movida laboral de Alexandra Lúgaro

El exaspirante a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, es el único de esta colectividad que ha reaccionado a la contratación de Alexandra Lúgaro en Foundation for Puerto Rico.

En medio de críticas por parte de personas de otros partidos, Natal utilizó sus redes sociales para desearle “el mayor de los éxitos” a la exaspirante de la gobernación del MVC en su nueva encomienda profesional.

“Estoy convencido que siempre pondrá sus principios, por encima de cualquier consideración. Ese ha sido el proceder del cual he sido testigo por los pasados 4 años. ¡Ni un paso atrás!”, escribió el también exrepresentante.

Estoy convencido que siempre pondrá sus principios, por encima de cualquier consideración. Ese ha sido el proceder del cual he sido testigo por los pasados 4 años. ¡Ni un paso atrás!

Sin embargo, las críticas al nuevo trabajo de Lúgaro comenzaron con el exaspirante primarista a la alcaldía de San Juan, Armando Valdés, quien colocó en su Twitter un mensaje que lee, “¿Así que Cidre acabó su carrera política en el DDEC de Pierluisi y Lúgaro en la fundación de Borschow?” #LosIgualitos”

Otro popular que se unió a las críticas, fue el exaspirante a la Cámara Manuel Calderón, quien aprovechó para cuestionar a Natal de haber borrado mensajes en contra del “DMO, a Foundation for Puerto Rico y por consiguiente a Borschow”.

“Yo no tengo problemas que Alexandra Lúgaro se gane la vida, talento tiene, con lo que no puedo es con el doble discurso y la hipocresía. Así son”, agregó.

Pues parece que @manuelnatal borró todos los tuits tirándole al DMO, a Foundation for Puerto Rico y por consiguiente a Borschow. Yo no tengo problemas con que @AlexandraLugaro se gane la vida, talento tiene, con lo que no puedo es con el doble discurso y la hipocresía. Así son.🙂

— Manuel Calderón Cerame 🇵🇷 (@mcalderoncerame) February 23, 2021