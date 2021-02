Foundation for Puerto Rico recluta a Alexandra Lúgaro

La organización Foundation for Puerto Rico anunció hoy la creación del Centro de Innovación Estratégica que estará dirigido por la excandidata a la gobernación de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro.

La abogada anunció la semana pasada su retiro de la política partidista. Lúgaro fue candidata a la gobernación en los pasados dos ciclos electorales. La primera vez con una candidatura independiente y la segunda con MVC.

“El Centro busca colocar al país en una mejor posición para enfrentar y lograr enfrentar los desafíos del mundo moderno. Esto requerirá innovación no solo en ideas, sino también en procesos, productos y metodologías. Estos se adoptan dentro de las políticas públicas y la formación de los líderes transformadores de un país. Sin innovación, que implica investigación, colaboración y el desarrollo de modelos basados ​​en evidencia, no podemos aspirar a un crecimiento económico sostenible”, expuso Lúgaro en declaraciones escritas.

Lúgaro indicó que eligió unirse a la iniciativa de la Fundación para Puerto Rico en reconocimiento a la importante y trascendental labor de la entidad. “A lo largo de los años, la Fundación ha ido creciendo en su operación, experiencia y alcance programático, consolidándose como una organización capaz de emprender iniciativas innovadoras y colaborativas a través de estrategias y cambios en las políticas públicas sustentables, inclusivas y de alto impacto. Tener un rol activo como director del Centro de Innovación Estratégica me permitirá ser parte de eso, ya que el bienestar de Puerto Rico siempre ha sido mi vocación”, agregó la abogada.

El Centro busca promover la investigación y alianzas intersectoriales para el desarrollo estratégico de la Isla. “El Centro de Innovación Estratégica ejemplifica el papel de Foundation for Puerto Rico como catalizador de iniciativas enfocadas en desarrollar ideas innovadoras y promover proyectos de alto impacto. Este espacio colaborativo fomentará la creación de alianzas estratégicas para compartir información entre el sector privado, organizaciones sin fines de lucro, gobierno, academia, líderes comunitarios e individuos propensos a buscar soluciones de vanguardia ”, dijo Jon Borschow, presidente de la Junta Directiva de Foundation For Puerto Rico y director general de la entidad.

“En Puerto Rico, enfrentamos un desafío claro y presente más allá de las crisis inmediatas que abordamos todos los días. El Centro brinda la oportunidad de llenar un vacío que tiene un impacto visible en toda nuestra socioeconomía, en la prolongada falta de progreso, la inmigración de talentos, la división y la polarización ”, agregó Borschow.

Borschow también señaló que el Centro será dirigido por Alexandra Lúgaro, en calidad de Directora Ejecutiva, por ser una mujer de liderazgo que ha desarrollado su carrera con nuevas ideas, coraje y pasión. “Alexandra aporta un extraordinario conjunto de activos; ella comprende los desafíos y oportunidades de nuestra isla y, en su nuevo rol en el Centro, liderará el proceso de diseñar y promover estrategias transformadoras diseñadas para crear un nuevo futuro para Puerto Rico ”, comentó Borschow.

“El modelo sobre el que opera Foundation for Puerto Rico es participativo, acercando a todos los sectores a la mesa para identificar las mejores estrategias y acelerar el impacto. Contamos con un gran grupo de líderes profesionales con experiencia que apuntalan el apoyo a organizaciones sin fines de lucro, fomentan la colaboración entre diferentes sectores, comparten nuevas ideas y crean sinergias a través de otras organizaciones no gubernamentales, todos unidos por la misión de transformar a Puerto Rico ”, dijo Annie Mayol, presidenta-directora de operaciones de Foundation for Puerto Rico.

Mayol agregó que la Fundación y todas sus iniciativas, incluido el Centro, operan bajo el lema de que no hay futuro en la reconstrucción del pasado. “Nuestros proyectos se diseñan mirando las mejores prácticas y modelos innovadores a nivel global, pero vistos a través de un marco de y para la comunidad, ya que juntos conforman el motor que hace que Puerto Rico avance con las herramientas y la participación que se merecen”.

“En Foundation for Puerto Rico creemos firmemente en la importancia de actuar. Hoy nos complace presentar el Centro de Innovación Estratégica como una acción significativa para este fin ”, concluyó Borschow.

En otro de sus programas, Foundation for Puerto Rico administra $37.5 millones en fondos federales de CDBG-DR para el desarrollo del Programa de Planificación para la Resiliencia Comunitaria. En noviembre pasado, durante las vistas de transición gubernamental salió a relucir que Vivienda Federal realizaba una indagación sobre el contrato a la organización para el manejo de estos fondos. A esa fecha, Vivienda solo había desembolsado unos $900 mil para gastos administrativos de la organización.

La labor de producir unos 60 planes comunitarios de resiliencia como parte del proyecto de reconstrucción, a partir de la identificación de las fortalezas, activos, vulnerabilidades y necesidades de las comunidades a diciembre del 2020 no se había iniciado.

Te recomendamos: