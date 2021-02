Conoce los nombres de las tormentas y huracanes para este año

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) recordó a la ciudadanía que hoy marca la cuenta regresiva de 100 días para el inicio oficial de la temporada de huracanes del 2021.

Ante esto, dieron a conocer los 21 nombres disponibles para nombrar las tormentas y huracanes que se formen en el Atlántico. Estos son:

Ana

Bill

Claudette

Danny

Elsa

Fred

Grace

Henri

Ida

Julian

Kate

Larry

Mindy

Nicholas

Odette

Peter

Rose

Sam

Teresa

Victor

Wanda

Esta lista se origina desde el CNH y se mantiene y actualiza con ayuda de un comité de la Organización Mundial de Meteorología.

Las tormentas son nombradas en orden alfabético pero excluye las letras Q,U, X, Y y Z por la dificultad de encontrar seis nombres diferentes para rotar en las listas.

Como ocurrió en la temporada del año pasado, si la cantidad de tormentas supera los nombres disponibles, estas comenzarán a ser nombradas con el alfabeto griego.

El 2020 fue el año el primero en la historia en el que se registraron 30 tormentas nombradas. La hiperactiva temporada de huracanes dejó un panorama de devastación en Centroamérica y estados como Texas y Luisiana.

De estas, 13 fueron categorizadas como huracanes y 12 tocaron tierra en Estados Unidos de una u otra forma.

The official start of the hurricane season is June 1st, just 100 days away. It only takes one storm to make it a bad year for you, and that's the one to prepare for going into the season. @NWS @NOAA @NOAAComms @NHC_Atlantic @NHC_Pacific https://t.co/3TBiIEfPWT pic.twitter.com/Ud4SMCZ6sK

— National Hurricane Center (@NWSNHC) February 21, 2021