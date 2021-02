Cámara federal votará este viernes sobre medida que incluye los $1,400

El líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes Federal, Steny Hoyer, anunció esta noche que la Cámara Baja votará el próximo viernes en relación al "Plan de Rescate para America" propuesto por el presidente Joe Biden, que incluye un cheque de estímulo de $1,400.

"La Cámara votará el viernes sobre el @POTUS #AmericanRescuePlan para poner fin a esta pandemia y brindar ayuda urgente a las familias y las pequeñas empresas estadounidenses. El pueblo estadounidense apoya firmemente esta legislación y nos estamos moviendo rápidamente para que se convierta en ley", escribió Hoyer.

En la Cámara se necesitaría más de 218 votos a favor de los 435 posibles, para lograr que sea aprobada. De ser así, la medida pasaría entonces al Senado.

The House will vote on Friday on @POTUS’ #AmericanRescuePlan to end this pandemic and deliver urgently needed relief to America’s families and small businesses. The American people strongly support this bill, and we are moving swiftly to see it enacted into law.

— Steny (Wear a Mask) Hoyer (@LeaderHoyer) February 24, 2021