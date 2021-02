Cámara aprueba proyecto de Retiro Digno con llamado a ir por encima de un veto del gobernador

Con un llamado del portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Johnny Méndez, a ir por encima de un eventual veto del gobernador, la Cámara de Representantes aprobó a viva voz el proyecto 120 de Retiro Digno, que pretende detener cualquier recorte de las pensiones de los empleados públicos

Durante el debate, la autora del proyecto, la representante Lourdes Ramos, rechazó lo que calificó de amenazas por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF). “Este proyecto no cuesta un centavo porque la política pública no necesita fondos", dijo la legisladora. “La emisión de bonos que se hayan realizado de forma ilegal no deben de ser pagadas", añadió.

La directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, ha advertido que el proyecto es inconsistente con la Ley Promesa.

Mientras tanto, el representante por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, adelantó que votaría a favor del proyecto. “Aquí hay cientos y miles de pensionados que cumplieron su parte de trabajar duro para echar para adelante a Puerto Rico y es por eso que votaré a favor de esta medida. Vamos a dar la lucha hasta el final", expresó.

Por su parte, el representante del PIP Dennis Márquez también se expresó a favor del proyecto. “Nos vamos a enfrentar a la Junta de Supervisión Fiscal en defensa del retiro digno, de los pensionados, pero sobre todo de la dignidad", sostuvo en su turno.

