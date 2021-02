Reparación de escuelas definirá cantidad de planteles abiertos en agosto

En momentos en que las escuelas recién recibieron autorización para ofrecer clases presenciales desde el 1 de marzo –sujeto al cumplimiento con los protocolos de salubridad–, el gobernador Pedro Pierluisi admitió que aún no existe un panorama claro de cómo será la educación en el sistema público para el comienzo del próximo año académico, en agosto.

“Por un lado, hay 172 escuelas que no tienen problemas estructurales al momento. El resto de las escuelas sufrieron grandes daños como resultado de los huracanes y terremotos o tienen la situación de la columna corta. Ahora mismo hay un plan de trabajo para corregir el asunto de las columnas cortas. Eso se estará haciendo de ahora en adelante. El número exacto de cuántas escuelas ya van a estar corregidas, no van a tener esa situación para agosto, es imposible darlo en este momento dado”, señaló Pierluisi en una rueda de prensa virtual en la que anunció la orden ejecutiva que autoriza el regreso a clases presenciales.

Esas 172 escuelas sin problemas estructurales son las que están en consideración para su reapertura en marzo, aunque se espera que la cantidad que, en efecto, retome la educación presencial en marzo sea mucho menor.

Te recomendamos:

En total, el Departamento de Educación tienen bajo su jurisdicción 856 escuelas, cientos de estas con graves daños a consecuencia de los fenómenos naturales que ha enfrentado el país en los últimos cuatro años.

“Hemos recibido fondos federales, $2,200 millones para reparar y construir nuevas escuelas. Esos fondos también se van a estar utilizando, así que yo lo que espero es que, de cara al futuro, cada vez tengamos más escuelas en condiciones”, recalcó el primer ejecutivo.

“El otro aspecto es la pandemia (del Covid-19). La propia orden (protocolo) del Departamento (de Salud) lo indica: si en cualquier municipio los contagios se salen de un margen que la orden establece, o tienes situaciones de brotes comunitarios extraordinarios, puede entonces que las escuelas se tienen que cerrar. Es un escenario cambiante. La meta que debemos tener todos es que mientras más escuelas abran para agosto, mejor”, expresó Pierluisi.

Sin embargo, el mandatario se expresó confiado de que el proceso de vacunación avanzará lo suficiente para que se alcance la llamada inmunidad de rebaño para finales de verano.

La inmunidad de rebaño “va a causar que los contagios bajen dramáticamente. Si esa meta se cumple, entonces por lo menos en la parte de los contagios no vamos a tener un obstáculo para abrir las escuelas. El único obstáculo va a ser las que tengan problemas estructurales y todavía no hayan sido reparadas”, sostuvo el gobernador, aludiendo al estado de emergencia que decretó la pasada semana para acelerar los procesos de compras y contrataciones que tengan como fin de atender la infraestructura escolar.

Sin cambios para las universidades

De otro lado, Pierluisi reconoció que la orden ejecutiva emitida hoy deja intacta la educación remota en las universidades del país. Al ser cuestionado en la conferencia de prensa, sostuvo que el tema de la educación de nivel escolar presentaba más urgencia debido a la falta de acceso de los estudiantes a Internet y computadoras que viabilizan un mayor aprovechamiento académico.

“Por la información que tengo y he visto reseñado en los medios, en las universidades, por regla general, se ha estado utilizando la educación a distancia. Pero ahí no tenemos los problemas que tenemos en el sistema público de enseñanza en Puerto Rico, la realidad de que tenemos cientos de miles de familia que no tienen acceso adecuado al Internet. Por eso, entre otras cosas, extendí el programa de incentivos de hasta $400 mensuales para las familias en Puerto Rico que no tengan acceso al Internet, lo puedan comprar, y poder participar de estos esfuerzos de educación a distancia”, manifestó el gobernante.