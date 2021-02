PNP en la Cámara citarán a Larry Seilhammer para que explique su posición sobre la estadidad

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, informó que estará citando a un caucus al designado Secretario de Estado, Larry Seilhamer, para que brinde explicaciones sobre sus comentarios relacionados a la estadidad.

“El norte del PNP es uno, la igualdad de derechos para los ciudadanos americanos en Puerto Rico, la estadidad. La estadidad no está condicionada a nada, es nuestro derecho. El pueblo exigió la admisión ahora, no dijo que era condicionada a una cosa. No aceptaremos menos que eso. Por eso es importante que el designado secretario de Estado nos explique sus expresiones porque no son cónsonas con nuestro ideal”, señaló Méndez.

De igual forma, expresó que el tema del estatus por la estadidad será condicionada.

“Su posición falla en reconocer la naturaleza del problema. La falta de poder político, como el voto, y el trato injusto hacia los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico son las razones, y no el efecto, de nuestra actual situación socioeconómica. No es posible ignorar el impacto de la subordinación política y el injusto trato con el cual el Congreso ha devaluado nuestros derechos civiles y democráticos hasta el punto de colocarnos en la actual condición fiscal. Ese es el argumento, es como el llamado ‘poll tax’ donde se colocaba la solvencia fiscal como prerrequisito para el derecho al voto”, dijo Aponte.

“Las expresiones del designado Secretario de Estado contravienen las acciones y el esfuerzo que ha estado realizando nuestra Comisionada Residente, Jenniffer González, quien ha abierto puertas no sólo en el lado republicano sino también, con Congresistas demócratas como Darren Soto, en aras de convertir en realidad la voluntad de la mayoría del pueblo puertorriqueño” indicó Méndez.

Te puede interesar: